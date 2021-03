Non si può certo dire che Jessica Mazzoli manchi d’ironia, seppur amaramente tragica. La cantante di X-Factor, famosa per la sua relazione con Morgan, ha infatti dedicato un intero post Instagram all’ex fidanzato nel giorno della Festa del Papà. Lo ha fatto scrivendo a nome della figlia Lara, avuta proprio dall’ex leader dei Bluvertigo nel 2012, reo di averla trascurata sin dalla nascita.

Per la Mazzoli, che conobbe Morgan nel 2005 proprio nel corso della sua partecipazione al talent show musicale, è stata l’occasione per ribadire quanto già più volte recriminato. Morgan non si sarebbe mai adeguatamente preso cura della figlia, demandando a Jessica ogni responsabilità.

Così, marcandole una dopo l’altra con un ironico “grazie”, l’ex gieffina ha elencato tutte le mancanze di papà Morgan verso la secondogenita.

“Grazie per non esserci stato quando sono nata”, ha esordito in una lunga lettera in bianco e nero. “Grazie per non esserci stato quando ho mosso i primi passi. Grazie per non esserci stato quando ho pronunciato la prima parola. Grazie per non esserci stato quando non stavo bene. Grazie per non esserci stato a nessun compleanno, grazie per non esserci stato a Natale.

Grazie per quando i miei compagni di scuola fanno la letterina per la Festa del… parola che non ho mai avuto l’occasione di pronunciare. Io la faccio imbarazzata, e la porto a mio nonno, sempre e comunque presente. Comunque ti dico grazie, perché nonostante tutto esisto, vivo. Mi muovo, e sono felice”.