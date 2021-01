1 GF Vip: il marito di Stefania Orlando mette un like contro il televoto del reality e non passa inosservato ai telespettatori

Il GF Vip non finisce mai di sorprendere. Ieri sera le prime concorrenti a giocarsi un posto in finale, decretati dai vip uomini, sono state Stefania Orlando, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. In quel momento Alfonso Signorini avrebbe dovuto aprire un televoto flash e avere così la prima finalista di questa edizione.

Peccato però che i telespettatori non siano mai riusciti ad esprimere la propria preferenze, poiché vi è stato un cambio di rotta all’ultimo da parte degli autori. Signorini ha annunciato, infatti, una quarta finalista scelta dalle donne della Casa e ad avere la meglio è stata Dayane Mello. Si pensava ancora una volta ad un possibile televoto flash, ma il tutto proseguirà per una settimana. Scelta, però, non condivisa da tutti. Una fetta di pubblico, infatti, non è parsa molto convinta e ha protestato sui social:

“Chissà perché prima avevano detto che doveva essere flash e poi pur di aggiungere Dayane lo hanno allungato fino a lunedì. Ormai patetici”, ha scritto qualcuno. Queste parole sono state condivide da un’altra utente, che ha aggiunto: “Tommy e Stefania scappate da quella casa subito, non avete speranza”. Ad accompagnare il pensiero l’hashtag #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP, nonostante le spiegazioni date da Alfonso Signorini diverse settimane fa.

Fin qui nulla di sorprendente, viste le lamentele generali, se non fosse che Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, si è lasciato scappare il like a questi pensieri, tornando così nuovamente al centro dell’attenzione mediatica.

I like di Simone Gianlorenzi contro il televoto

Un pensiero quindi condiviso anche dal marito di Stefania Orlando, che sembra non aver apprezzato la scelta degli autori del programma.

La puntata del GF Vip ieri ha riservato numerosi colpi di scena e questo non riguarda solo il nuovo prolungamento. Per Stefania Orlando è stata una serata non troppo facile, dato che è venuta a conoscenza non solo delle dichiarazioni dell’ex Andrea Roncato, ma anche quelle della figlia della moglie di quest’ultimo. Sebbene ci sia rimasta male, però, Stefania è riuscita a restare lucida il più possibile, fino a che nella notte non è crollata, minacciando di lasciare il reality.

Convinta dai suoi compagni a restare, dato che si sta giocando un posto in Finale, Stefania Orlando al momento si dice stanca e svogliata. Come dicevamo il televoto potrebbe regalarle un posto più che meritato nella finalissima, ma dovrà vedersela con Dayane Mello, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. Chi avrà la meglio? Lo scopriremo lunedì prossimo!