Sono momenti di tensioni per la stanza blu del Grande Fratello Vip 5. Nel corso dell’ultima diretta del reality infatti Tommaso Zorzi ha deciso di nominare Stefania Orlando, a causa di un piccolo screzio avvenuto qualche ora prima. A quel punto dopo la puntata i due hanno cercato di avere un confronto, e la conduttrice ha manifestato il suo malessere, scoppiando così in lacrime. Come se non bastasse questa mattina proprio Stefania ha avuto una furibonda lite con Maria Teresa Ruta, per via di un episodio accaduto durante la diretta. Ieri sera è stata infatti mostrata una clip in cui la showgirl, sfogandosi con Dayane Mello e Adua Del Vesco, ha parlato dell’allontanamento della Orlando, nonostante le due si fossero già chiarite.

Al risveglio così Stefania Orlando ha perso la calma, ed ha così sbottato contro Maria Teresa Ruta, tirando in ballo anche Tommaso Zorzi, affermando:

“Vieni da me e parli, avevamo chiarito. Ognuno di noi ha una nostra sensibilità io vedo ieri che tu ti sfoghi con le tue ancelle di cose che avevamo già chiarito, vi siete messi tutti e due contro di me. Passare da stron*a e da insensibile non mi va, io ti ho sempre portato così, come ho sempre portato così lui. Vi siete messi contro di me, va benissimo. Ma non mi rompete i coglio*i con le caz*ate. Non puoi parlare, a me la caz*ata me l’hai detta”.