Stefania Orlando pubblica la foto di un bacio dei Gregorelli e semina il panico sul web

La foto Gregorelli di Stefania Orlando

Un post su Twitter di Stefania Orlando ha un attimo spiazzato i suoi seguaci. La showgirl ha infatti postato una foto di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli mentre si baciavano sott’acqua. Vi ricordate quando nella casa del Grande Fratello Vip fecero la prova e ci fu questo bacio in piscina? La Orlando l’ha rispolverato.

Il motivo in realtà è legato a L’Isola dei famosi 2021. Nella puntata in onda stasera, tre coppie di naufraghi hanno dovuto fare una prova di baci subacquei (a stampo). Chi resisteva di più avrebbe vinto un piatto di pasta all’amatriciana. Tra Awed e Manuela, Matteo e Vera e Gilles e Francesca (quest’ultimi non hanno partecipato perché lui si è rifiutato), hanno vinto Matteo e Vera.

Insomma, Stefania Orlando ha voluto solo ricordare un vecchio momento di bacio subacqueo, ma i suoi seguaci hanno trovato anche una certa stoccata in tutto questo. Sembra che abbia voluto lanciare una frecciatina a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, da perfetta “vipera” come la definiscono i fan. Tra l’altro proprio stasera Giulia Salemi è presente in studio a L’Isola dei famosi per fare una sorpresa a sua madre Fariba, in nomination con Vera Gemma.

E sotto il post di Stefania Orlando sono già arrivati i fan Prelemi a dissentire di tutto questo, trovando il commento fuoriluogo. Sicuramente Stefania voleva fare solo una battuta divertente senza andare contro nessuno. Anche perché, dalle ultime news, lei e Giulia sono tornati in buoni rapporti.

