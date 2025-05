Stando alle ultime indiscrezioni, Stefano De Martino avrebbe conosciuto il padre di Angela Nasti, gesto che confermerebbe la presunta relazione tra i due.

Stefano De Martino e Angela Nasti: la frequentazione si fa seria?

Il mondo del gossip torna a puntare i riflettori su Stefano De Martino e Angela Nasti. Secondo le ultime indiscrezioni, la presunta relazione tra il conduttore di Affari Tuoi e l’ex tronista di Uomini e Donne starebbe diventando sempre più seria.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso nelle sue storie Instagram un messaggio ricevuto in direct da una fonte anonima che, a quanto pare, avrebbe ricevuto informazioni da qualcuno di “molto affidabile”.

Nel messaggio si legge: “Deia, Stefano De Martino e Angela insieme a Napoli. C’era anche il padre di lei. La cosa è seria, me lo ha appena detto una persona stra fidata.” Un’indiscrezione che ha immediatamente fatto il giro dei social, alimentando i sospetti su un’evoluzione importante del legame tra i due.

Deianira Marzano Instagram

La fonte sostiene, quindi, che venerdì sera, in occasione dell’ultima partita di campionato disputata dal Napoli, match che ha consacrato la squadra azzurra vincitrice del suo quarto scudetto, De Martino avrebbe conosciuto il padre di Angela.

Tale gesto, se confermato, potrebbe effettivamente indicare che la frequentazione stia prendendo una piega più seria. Le voci su una possibile relazione tra Stefano De Martino e Angela Nasti circolano da circa una settimana, da quando sono stati avvistati insieme in macchina.

Inizialmente si parlava solo di una frequentazione leggera, senza impegno né conferme ufficiali. Tuttavia, la presunta presenza del padre di Angela durante l’incontro a Napoli sembra suggerire un passo avanti.

Va, però, sottolineato che, al momento, non ci sono prove concrete né dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati. Come spesso accade in questi casi, è opportuno prendere queste informazioni con la dovuta cautela, in attesa di eventuali sviluppi o conferme da parte dei protagonisti.

Nel frattempo, i fan e i curiosi continuano a seguire con attenzione ogni movimento social dei due, nella speranza di scoprire qualcosa in più su questa nuova (possibile) coppia del mondo dello spettacolo. Così facendo, è emerso qualche altro dettaglio, che però aprirebbe a possibilità del tutto inedite…