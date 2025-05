Stefano De Martino è stato al concerto di Mahmood e anche Gilda Ambrosio era presente: cosa succede con Angela Nasti e la sua ex?

Stefano De Martino tra Angela Nasti e Gilda Ambrosio?

Oltre all’avvistamento in auto con Angela Nasti e le recenti voci secondo cui avrebbe addirittura conosciuto il padre dell’ex tronista di Uomini e Donne, il Stefano De Martino è al centro del gossip anche per un altro motivo.

Il conduttore Rai è stato pizzicato in compagnia di Gilda Ambrosio, sua vecchia conoscenza un paio di settimane fa. Nelle ultime ore, inoltre, sono finiti nuovamente sotto i riflettori.

Ieri, infatti, sono stati avvistati al Forum di Assago durante il concerto di Mahmood, alimentando nuove indiscrezioni sulla vita sentimentale del ballerino e volto noto della televisione.

Durante il concerto, il cantautore si è fermato per qualche secondo proprio davanti a De Martino, abbracciandolo affettuosamente sotto gli occhi del pubblico.

Stefano De Martino Instagram

Va detto, però, che anche Gilda Ambrosio è molto legata all’artista. Di conseguenza, la sua presenza all’evento potrebbe non avere alcun legame diretto con il conduttore di Affari Tuoi. Non è chiaro, infatti, se i due siano andati insieme.

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino Instagram

Gilda Ambrosio, influencer e designer, ha avuto una relazione con De Martino nel 2018. I due si sono visti di recente anche a Miami, come riportato dal settimanale Oggi. In quell’occasione era presente anche Santiago, il figlio che Stefano ha avuto con Belen Rodriguez.

Nel frattempo, il gossip non si placa. Da un lato, si parla di una frequentazione in corso con Angela Nasti; dall’altro, torna a farsi strada l’ipotesi di un riavvicinamento con la Ambrosio. Tuttavia, a oggi, non è arrivata alcuna conferma da parte del diretto interessato.

Quel che è certo è che Stefano De Martino resta uno dei personaggi più chiacchierati del momento, diviso tra impegni televisivi e un’intensa attenzione mediatica per le sue frequentazioni sentimentali.