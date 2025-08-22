Come emerso pare che Stefano De Martino abbia scoperto la diffusione online di video privati grazie a un follower che lo ha avvisato su Instagram. I filmati, trafugati dal sistema di videosorveglianza della casa della fidanzata Caroline, erano apparsi su un sito per adulti. Le indagini intanto sono in corso.

Ecco come l’ha scoperto Stefano De Martino

Stefano De Martino si trova al centro di una vicenda delicata che riguarda la diffusione online di filmati intimi e privati, che lo ritraggono con la sua fidanzata Caroline. Secondo quanto riportato da Rai News e Ansa, il conduttore di Affari Tuoi avrebbe scoperto della violazione grazie a un follower su Instagram. Questo gli avrebbe scritto un messaggio il 9 agosto scorso: “Stefano, sul web girano filmati intimi di te con la tua fidanzata.”

Il messaggio ha messo in allarme il presentatore e la sua compagna. Vista la gravità della situazione hanno sporto denuncia il giorno seguente presso il commissariato di Porto Cervo, dove si trovavano in vacanza. Stando a quanto riferito dal TG1 in un servizio, il follower avrebbe riconosciuto Stefano De Martino dai tatuaggi visibili nei video rubati. Così avrebbe deciso di avvisarlo personalmente.

I filmati, stando alle ricostruzioni, sarebbero stati sottratti dal sistema di videosorveglianza della casa di Caroline. Poi li avrebbero diffusi illegalmente su un sito di cam, accompagnati da commenti volgari e offensivi rivolti alla coppia e ai familiari di Stefano De Martino.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di essere stato informato della questione da una fonte, e di aver immediatamente contattato Stefano, il quale sarebbe anche stato vittima di un tentativo di ricatto, con richiesta di denaro in cambio della rimozione dei video.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per accesso abusivo a sistema informatico, al momento contro ignoti. Il Garante della Privacy ha avviato un’istruttoria per fermare la diffusione delle immagini, avvisando che chiunque detenga o condivida il materiale sarà sanzionato.

Intanto, la Polizia Postale è al lavoro per ricostruire come l’hacker sia riuscito a violare il sistema di sicurezza e colpire la privacy di Stefano De Martino e della fidanzata.