Come saprete alla conduzione del Festival di Sanremo 2027 ci sarà Stefano De Martino. L’attesa, per vedere come se la caverà il conduttore napoletano è tantissima, tanto che cominciano già a spuntare i primi nomi delle donne che potrebbero affiancarlo sul palco dell’Ariston. A quanto pare sarebbero due famosissime a contendersi il posto accanto a De Martino. Ecco chi sono.

Sanremo 2027, Stefano De Martino condurrà da solo?

Dopo le cinque edizioni condotte da Amadeus e le due da Carlo Conti Sanremo si prepara a una svolta storica. A condurre la kermesse musicale nel 2027 sarà, come tutti saprete, Stefano De Martino, volto amatissimo in Rai e non solo. Spazio dunque ai giovani, con il conduttore napoletano che dovrebbe portare una ventata d’aria fresca sul palco dell’Ariston e chissà, magari qualche novità sorprendente. E’ ovviamente ancora presto per pensare a come sarà Sanremo il prossimo anno ma non è troppo presto per ipotizzare invece chi potrebbe esserci sul palco ad affiancare il conduttore. Sembrerebbe infatti poco probabile che De Martino possa condurre da solo le cinque serate, quindi sono già spuntati fuori due nomi di donne, entrambe perfette per il ruolo di co-conduttrice. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Sanremo 2027, “due donne” intorno a De Martino: cosa sta succedendo davvero

Stefano De Martino condurrà la 77esima edizione del Festival di Sanremo. Secondo le ultime indiscrezioni due donne, due figure iconiche della televisione italiana, si starebbero contendendo il posto come co-conduttrici. Di chi stiamo parlando? Di Antonella Clerici e di Maria De Filippi. La prima volto storico della Rai e che, tra l’altro, proprio di recente ha espresso tutto il suo sostegno dei confronti di De Martino. La seconda regina di Mediaset che ha però avuto un ruolo fondamentale nell’ascesa del conduttore napoletano grazie ad Amici. Entrambe, dunque, sarebbero perfette per affiancare Stefano nella sua prima esperienza come conduttore del Festival di Sanremo.

Sanremo 2027, è sfida Clerici-De Filippi per affiancare De Martino?

Sia Antonella Clerici che Maria De Filippi sarebbero perfette per affiancare Stefano De Martino a Sanremo 2027, con la loro esperienza potrebbero rendere tutto un pò più “facile” per il conduttore napoletano, in quella che potrebbe davvero essere la più grande sfida (sino a ora) della sua carriera. Secondo quanto riportato dal Settimanale Diva e Donna, tra le due donne ci sarebbe già in corso una sorta di rivalità proprio per affiancare De Martino sul palco dell’Ariston: “Stefano conteso tra De Filippi e Clerici. E’ guerra tra Maria e Antonella per affiancarlo a Sanremo.” Chi delle due “vincerà”? O, come spesso accade, tra i due litiganti il terzo gode? E chi potrebbe essere? Col tempo avremo tutte le risposte.