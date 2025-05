Stasera ad Affari Tuoi una sorpresa nella sorpresa! Durante l’esibizione di Sal Da Vinci sulle note di Rossetto e caffè, il cantante ha coinvolto Stefano De Martino a cantare insieme a lui il brano.

Sal Da Vinci e Stefano De Martini duettano insieme

Che serata ad Affari Tuoi con Stefano De Martino! Nel corso dell’appuntamento speciale di stasera sono intervenuti numerosi ospiti. La partita di Benedetta dall’Umbria dunque è stata animata da artisti musicali e volti noti del piccolo schermo! Dopo Serena Brancale a infiammare lo studio ci ha pensato Sal Da Va Vinci. Il cantante napoletano è arrivato in studio con la sua Rossetto e caffè.

Inutile dirvi che tutto lo studio ha cantato a squarciagola con l’artista. Ma anche Stefano De Martino sembra essersi particolarmente divertito e insieme a Sal Da Vinci ha cantato con lui il brano in questione. Hanno realizzato un vero e proprio duetto e il cantautore ha più volte coinvolto il padrone di casa di Affari Tuoi nella sua performance.

Una delle cose più belle che vedrete oggi#affarituoi pic.twitter.com/43O5m0QAXO — Sa🎀 (@SaraTomei) May 4, 2025

Tutti sono stati particolarmente coinvolti e Stefano si è detto particolarmente soddisfatto, riservando elogi e complimenti a Sal Da Vinci: “Grande successo per lui con Rossetto e caffè, il tour. Ma voglio dire una cosa. Lui era in vacanza e quando gli ho detto che ci sarebbe stata una puntata speciale di Affari Tuoi e gli ho chiesto se potesse venire, lui mi ha detto subito di sì”, ha raccontato il conduttore felice.

Quindi Stefano De Martino ha ringraziato Sal Da Vinci per la sua partecipazione e l’ha invitato a restare in studio per la puntata, esattamente come Serena Brancale.