Stefano De Martino e la neo fidanzata Caroline Tronelli vengono paparazzati insieme mentre fanno visita a un ginecologo. Per i più maliziosi la coppia, nata questa estate, sarebbe in attesa di un figlio.

Le ultime news su Stefano De Martino e Caroline Tronelli

È stata certamente un’estate di fuoco questa per Stefano De Martino. Dopo un’annata particolarmente fortunata pare che anche la vita privata del presentatore partenopeo stia andando a gonfie vele. Come è noto infatti il conduttore di Affari Tuoi, che da ieri sera è tornato in onda su Rai 1, ha ritrovato l’amore e si è legato a Caroline Tronelli. I due si conoscono da sempre (lui è da anni amico del padre di lei) ma solo di recente è scoppiata la passione.

Per tutta l’estate Stefano e la sua nuova fiamma sono stati i protagonisti del gossip e sono stati fotografati in diverse occasioni insieme. Pare anche che la relazione sia più seria del previsto e che il conduttore faccia sul serio con la giovane donna. Nelle ultime ore come se non bastasse una nuova indiscrezione ha riportato la coppia al centro della cronaca rosa e stavolta si parla di roba grossa.

Il settimanale Oggi ha paparazzato Stefano De Martino e Caroline Tronelli mentre fanno visita insieme a un ginecologo romano. Si tratta, stando a quanto si legge, dello stesso medico che ha seguito la prima gravidanza della sorella di lei e dalle immagini i due appaiono radiosi e più innamorati che mai. Sui social nel mentre i più maliziosi si sono convinti che la neo coppia sarebbe in attesa di un figlio e naturalmente la notizia si sta spargendo a macchia d’olio.

Al momento tuttavia i diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare le ultime voci di corridoio sul loro conto e a oggi dunque non è chiaro cosa stia accadendo. Vi invitiamo, di conseguenza, a prendere il tutto con le pinze in attesa di dichiarazioni ufficiali.