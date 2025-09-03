Con un video sui social, Nadia Mayer annuncia il suo addio al mondo dell’immobiliare e a Casa a prima vista. Ecco le dichiarazioni della celebre agente, che in questi mesi ha raggiunto la popolarità grazie alla trasmissione di Real Time.

Nadia Mayer lascia Casa a prima vista

Da qualche tempo a questa parte uno dei programmi più amati e seguiti dal grande pubblico è Casa prima a vista. La trasmissione, in onda su Real Time, segue le vicende di tre agenti immobiliari (tra Milano, Roma e la Toscana) che propongono agli acquirenti in cerca di una nuova abitazione, con dei veri e propri sopralluoghi, delle possibili soluzioni. Puntata dopo puntata il pubblico segue con passione le case che vengono mostrate e le scelte dei concorrenti e di certo il reality è diventato uno dei contenuti più fortunati della rete.

In queste ore però è arrivata una brutta notizia per i fan del programma. Nadia Mayer infatti con un video pubblicato sui social ha annunciato l’addio al mondo dell’immobiliare e a Casa a prima vista. L’agente romana, che ha raggiunto la popolarità proprio grazie alla trasmissione, ha spiegato di volersi dedicare a un nuovo progetto, che svelerà prossimamente, e in merito ha affermato:

“Ho preso una decisione molto sofferta, perché non è stato facile. Ho deciso di lasciare il mondo dell’immobiliare perché ho in mente un nuovo progetto. Voglio sperimentare nuove cose. Non è stata una scelta facile, ho dovuto decantarla in maniera molto sofferta, però ho voglia di fare qualche cosa di nuovo e vi prego seguitemi perché vi porterò a conoscenza del mio nuovo progetto”.

Nadia Mayer dunque lascia ufficialmente Casa a prima vista. Ma chi prenderà il suo posto e chi affiancherà i colleghi Blasco Pulieri e Corrado Sassu? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre facciamo un enorme in bocca al lupo a Nadia, in attesa di vedere quale sarà il suo nuovo progetto.