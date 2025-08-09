Paparazzati insieme dal settimanale Nuovo, tra Stefano De Martino e la nuova fiamma Caroline procede tutto a gonfie vele. A dimostrarlo le immagini riprese dal giornale. Ma non solo. Una fonte vicina al conduttore avrebbe fatto sapere alla rivista: “Lui sembra fare sul serio, si parla già di convivenza”.

Convivenza tra Stefano De Martino e Caroline?

Stefano De Martino e Caroline Tronelli pare siano sempre più vicini. Nonostante alcuni rumor di crisi, le cose starebbero diversamente. Tra loro infatti non si parla più solo di flirt, ma di una relazione seria che potrebbe presto diventare una convivenza. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Nuovo, che ha immortalato la coppia in Sicilia, dove il conduttore è impegnato con il suo tour teatrale. I due sono stati fotografati mentre si godono il sole e il mare nei dintorni di Taormina. Dalle immagini sono apparsi molto complici.

La rivista non ha solo pubblicato gli scatti, ma ha anche riportato le parole di una fonte molto vicina a Stefano De Martino: “Lui sembra fare sul serio, si parla già di convivenza”, si legge dal giornale. Quindi dopo i rumor di ipotetica crisi, questa sarebbe l’ennesima conferma che tra loro tutto procede a meraviglia.

Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha commentato così il rapporto tra Stefano e Caroline:

“Tra le onde di Taormina, Stefano De Martino pesca una sirenetta: è Caroline. Bionda e sexy, ha 13 anni meno del conduttore di Affari Tuoi. Stefano, in Sicilia per una tappa del suo tour, sembra fare sul serio con Caroline.”

Il feeling tra i due sembra essere molto forte, nonostante la differenza d’età (Caroline ha 13 anni in meno), la coppia pare avere trovato un equilibrio. Le vacanze estive in giro per l’Italia sembrano procedere alla grande consolidando il loro rapporto.

Resta da vedere se davvero i due inizieranno a convivere, ma le immagini e le voci raccolte nelle ultime settimane lasciano pochi dubbi: Stefano De Martino pare che questa volta sia davvero intenzionato a voltare pagina.