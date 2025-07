Mediaset prima che Stefano De Martino approdasse ad Affari Tuoi aveva provato a corteggiarlo per la conduzione di Striscia La Notizia. Ma non è andata come previsto. A svelarlo Pier Silvio Berlusconi.

Striscia aveva pensato a Stefano De Martino

Stefano De Martino è stato parecchio corteggiato prima del suo approdo ad Affari Tuoi. Anche Mediaset a quanto pare in più occasioni ha pensato a lui. Non solo quando Paolo Bonolis gli ha proposto la conduzione di Avanti un Altro, non andata in porto proprio per il game show di Rai 1.

Pier Silvio Berlusconi durante i palinsesti Mediaset della stagione 2025/2026 ha confidato in conferenza stampa che a dire il vero Stefano De Martino era stato pensato per Striscia La Notizia. C’è da dire che anche in questo caso, come detto il presentatore è approdato nella rete di viale Mazzini. Ecco cosa ha detto l’ad della rete come ripreso da Il Fatto Quotidiano e che riportiamo qui a seguire:

“La decisione di Amadeus di andare al Nove ha cambiato i piani, ha aperto la strada a De Martino in Rai”, ha esordito l’ad di Mediaset. “Stavamo trattando poi si è aperta questa ipotesi, con pronti via per access di Rai 1. Io fossi stato De Martino avrei fatto la stessa cosa”, ha concluso Pier Silvio Berlusconi su Stefano De Martino.

Le cose non sono andate quindi come previsto, ma in ogni caso pare proprio che l’idea di avere il conduttore di Affari Tuoi a Mediaset per un attimo è balenata nelle menti degli addetti ai lavori. Chissà se magari in futuro, semmai Stefano De Martino dovesse decidere di migrare altrove sarà ancora nella lista dei desideri della rete di Cologno Monzese.

Intanto il presentatore Rai si gode le vacanze, tra un gossip e un altro che lo riguarda, in attesa della nuova entusiasmante stagione che lo aspetta.