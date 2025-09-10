A seguito della troppa esposizione mediatica, Caroline Tronelli, neo fidanzata di Stefano De Martino, ha preso una decisione drastica ed è sparita dai social. Il suo profilo Instagram è infatti al momento non disponibile.

La scelta della fidanzata di Stefano De Martino

Protagonista della cronaca rosa quest’estate è stato senza dubbio Stefano De Martino. Dopo i successi professionali dello scorso anno, nelle ultime settimane il conduttore di Affari Tuoi ha ripreso anche a concentrarsi sulla sua vita privata e si è così legato a Caroline Tronelli. I due, come è noto, si conoscono da anni (il presentatore è da tempo amico del padre di lei). Tuttavia solo da poco tra loro sembrerebbe essere scoppiata la passione. La coppia è stata infatti beccata ripetutamente insieme e sembrerebbe che le cose tra il presentatore e sua nuova fidanzata siano già più serie del previsto.

Di recente però De Martino e la Tronelli sono finiti al centro di una bufera mediatica. Stefano e Caroline hanno infatti subito una grande violazione di privacy, dopo che alcuni video privati, rubati delle telecamere di videosorveglianza dell’appartamento della giovane 22enne, sono stati diffusi in rete. L’accaduto e la troppa esposizione mediatica in queste ore hanno così portato la Tronelli a prendere una drastica decisione, che non è passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE: Cristina Plevani contro Tina Cipollari, i duri commenti

La fidanzata di Stefano De Martino ha deciso di sparire dai social e attualmente il suo profilo Instagram risulta essere non disponibile. Con ogni probabilità Caroline, che fino a poche settimane fa era un volto estraneo al mondo del gossip e dello spettacolo, non riuscendo a reggere la pressione ha deciso di prendersi una pausa.

La Tronelli dunque a oggi ha lasciato i social. La relazione con De Martino tuttavia sembrerebbe procedere a gonfie vele e ai due facciamo un enorme in bocca al lupo.