Quale sarà il futuro di Stasera Tutto è Possibile? Un criptico Stefano De Martino in una recente intervista ha svelato cosa potrebbe accadere alla trasmissione di Rai 2. Ecco cosa ha raccontato.

Cosa ha detto Stefano De Martino su STEP

Stefano De Martino continua la sua scalata verso il successo con Affari Tuoi, ma tanti fan sperano che nella prossima stagione televisiva possano esserci delle importanti novità per un ritorno di Stasera Tutto è Possibile. In merito alla trasmissione si è spesso parlato infatti di una chiusura, per via anche delle parole dello stesso De Martino.

Poi numerosi gossip tra uno spostamento su Rai 1 o la riconferma con un nuovo conduttore. Insomma si continua a discutere intorno a quello che sarà il futuro della trasmissione televisiva. Così in occasione dell’uscita del film di Giovanni Esposito, in cui Stefano De Martino era ospite, se n’è tornato a parlare.

Intercettato dai giornalisti a SuperGuida TV, De Martino ha spiegato non solo qual è stata la sua reazione quando Paolo Bonolis gli ha proposto la conduzione di Avanti Un Altro. Nella breve intervista il giornalista ha fatto notare a Stefano De Martino che Giovanni Esposito avrebbe “tirato le orecchie” al conduttore perché secondo lui Stasera Tutto è Possibile dovrebbe continuare.

“Ai posteri l’ardua sentenza”, ha esordito ironico com’è nel suo stile, Stefano De Martino. Il conduttore di Affari Tuoi ha aggiunto: “Io passo le giornate a giustificarmi con le persone che mi dicono ‘perché non lo fai più’. Io dico che adesso abbiamo appena finito… C’è tempo…”

Al momento quindi è ancora un rebus il futuro di Stasera Tutto è Possibile. Non sappiamo se ci sarà o meno una nuova edizione nella prossima stagione televisiva, oppure se stavolta si è effettivamente arrivati ai titoli di coda. Solo il tempo ci dirà quale sarà la scelta da parte dell’azienda e cosa succederà.