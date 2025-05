Stando alle indiscrezioni, Stefano De Martino potrebbe condurre, insieme a Gianni Morandi, un nuovo show di varietà per la prima serata di Rai 1.

Stefano De Martino verso un nuovo varietà con Gianni Morandi?

Stefano De Martino potrebbe essere tra i grandi protagonisti della prima serata Rai nella prossima stagione televisiva. Oltre alla riconferma alla guida di Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1, per l’ex danzatore potrebbe esserci in ballo un altro allettante progetto.

Secondo quanto riportato da Hit, il volto di Stasera Tutto è Possibile potrebbe presto affiancare Gianni Morandi in un nuovo varietà in prima serata, attualmente in fase di valutazione da parte dei vertici della rete.

Non sappiamo da cosa sia nata questa idea. I due, però, avrebbero testato la loro complicità durante il programma condotto da Antonella Clerici lo scorso dicembre, Cena di Natale. De Martino e Morandi hanno stupito il pubblico con duetti inediti.

Per ora non ci sono dettagli concreti sul progetto. Il programma non è ancora confermato, né è stata definita una struttura precisa. Ma l’idea di poter avere un format inedito, che unisca l’esperienza e la storia della musica italiana con la freschezza e la versatilità del giovane conduttore napoletano, ha già acceso la curiosità di molti.

Resta invece in sospeso la questione legata alla presenza di De Martino alla guida di Stasera Tutto è Possibile. Il futuro del programma non è stato ancora ufficialmente annunciato. Di conseguenza, non è certo se il conduttore verrà riconfermato o se si tratterà di un passaggio di testimone.

In attesa di conferme ufficiali, una cosa è chiara: Stefano De Martino continua a rafforzare la sua posizione come uno dei volti più amati e richiesti della Rai, capace di spaziare dal gioco all’intrattenimento puro, e pronto, forse, a condividere il palco con una leggenda come Gianni Morandi.