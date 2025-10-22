Durante un nuovo gioco fatto per animare un po’ la situazione al GF, Jonas Pepe ha accusato Omer Elomari di essere falso. Poi l’ha provocato: “Se non ci fossero le telecamere…”. Il clima nella casa si fa sempre più incandescente.

Cosa è successo tra Jonas Pepe e Omer Elomari

Nel pomeriggio di ieri, la tensione nella casa del Grande Fratello ha raggiunto nuovi livelli. Gli autori hanno chiesto agli inquilini di fare previsioni e giudizi sui propri coinquilini. È stato in questo contesto che Jonas Pepe ha lanciato delle accuse a Omer Elomari, definendolo “falso” e ipotizzando addirittura una rissa tra i due.

“Tu sei finto con me. Perché le pacche sulla spalla, le strette di mano sono estremamente false sia da parte tua, che da parte mia. Diciamo che è semplicemente una sorta di formalità e di finto rispetto perché siamo in televisione e ci sono le telecamere”.

Jonas Pepe ha poi aggiunto, lasciando interdetti tutti: “In verità tu mi stai tremendamente sulle scatole e io ti sto tremendamente sulle scatole e lo sappiamo. Quindi prevedo una lite tra me e te. Dato che sono una persona matura cercherò sempre di evitare lo scontro fisico perché davanti alle telecamere non si può fare”.

Jonas a Omer : “dato che sono una persona matura cercherò sempre di evitare lo scontro fisico in televisione…… se fossimo fuori sarebbe potuto capitare”

Questa persona è da studiare. Dice cessate ogni volta che apre bocca #GrandeFratello pic.twitter.com/z4SekZ5UI5 — Flavia (@Flavia42835921) October 21, 2025

Ahshahashw ma questo lo sa che se arrivassero allo scontro fisico lui sarebbe mword??? pic.twitter.com/h1lOnUhCyR — deLune (@nonsopiukisono) October 21, 2025

Una dichiarazione forte, che ha lasciato Omer visibilmente perplesso. Ma invece di smorzare i toni, Elomari ha risposto: “Ma cosa intendi dire, che se fossimo stati fuori da qui avresti voluto combattere fisicamente contro di me? Ah, sì? Ok sarei contento”.

La replica di Jonas Pepe, che ha guardato fisso negli occhi il coinquilino, è stata ancora più diretta: “Non hai idea quanto vorrei anche io! Sarei contentissimo, ma una marea. Te lo giuro”.

Insomma, un botta e risposta acceso, che ha confermato quanto il rapporto tra i due sia ormai compromesso. E non si tratta del primo episodio.

Infatti la tensione tra Jonas e Omer non è certo nuova. Già nei primi giorni di convivenza, una semplice pizza dimenticata nel forno aveva scatenato un litigio violento, con tanto di sfiorata rissa. I due avevano poi cercato di chiarirsi, ma era evidente che si trattasse solo di una tregua apparente.

Le cose sono definitivamente precipitate durante l’ultima puntata, quando Omer ha nominato Jonas Pepe per il suo atteggiamento nei confronti di Grazia Kendi. Secondo lui, la reazione del coinquilino era stata irrispettosa non solo verso Grazia, ma anche verso il pubblico.

Pare quindi che, per quanto ci abbiano provato, tra Jonas Pepe e Omer Elomari non ci sarà una tregua!