Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha parlato dei suoi futuri progetti lavorativi o per lo meno di ciò che vorrebbe fare in televisione. Ecco il suo discorso.

Il futuro di Stefano De Martino

Stefano De Martino è uno dei conduttori più amati del momento e gran parte del successo lo deve a ben due programmi televisivi: Stasera tutto è possibile su Rai 2 e Affari Tuoi su Rai 1. Nel corso dell’ultimo anno è stato al comando del ‘gioco dei pacchi’ e gli ascolti lo hanno premiato serata dopo serata.

Adesso si pensa anche al futuro e non stiamo parlando solo di Sanremo ,che sarebbe comunque un altro importante traguardo nella vita professionale del presentatore. Intervistato da La Freccia, dunque, Stefano ha raccontato cosa vorrebbe fare prossimamente:

“Vorrei provare dei formati originali: sono un promotore della scrittura e degli autori, in Italia abbiamo grandi penne e una creatività su cui potremmo investire”.

Con l’aumentare del suo successo chissà se in Rai gli daranno il via libera per creare qualcosa da zero e tutto suo! Al momento non sappiamo che cosa potrebbe avere in mente Stefano De Martino o gli autori che lavorerebbero per lui. Tutto ciò che possiamo fare è rimanere in attesa perché, almeno per la prossima stagione televisiva, non è presente alcuna novità sotto la guida del conduttore napoletano.

Nel caso in cui dovessimo avere news in merito vi aggiorneremo. Per adesso i fan rimangono in trepidante attesa della fine dell’estate per ritrovarlo a settembre 2025 con una nuova ed entusiasmante edizione di Affari Tuoi! Anche voi siete tra coloro che non stanno più nella pelle?