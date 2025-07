Sul proprio profilo Instagram, Valentina Vignali ha pubblicato il video del momento in cui il fidanzato le ha fatto una romantica proposta di matrimonio. Ecco le sue parole.

Valentina Vignali si sposa

Valentina Vignali si sposerà con il fidanzato Fabio Stefanini e ad annunciarlo è stata proprio la sportiva tramite un video su Instagram. I due si erano già frequentati nel 2011 ma le loro strade si erano divise per poi ricongiungersi nel 2024 e adesso sono diventati inseparabili.

LEGGI ANCHE: Marco Mengoni interrompe il concerto per andare da una fan: ecco perché (VIDEO)

Stefanini non ha più dubbi e per tale ragione ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie e lei ha accettato. L’emozione era tanta e lo dimostra il filmato che potete vedere anche qui sotto, mentre in descrizione leggiamo le parole commosse e piene d’amore di Valentina:

“Ci siamo incontrati che eravamo due ragazzini e ci siamo amati quando eravamo ancora troppo giovani per capire davvero cosa fosse l’amore. Poi la vita ci ha portato lontani, ma non abbastanza da spegnere quello che siamo sempre stati.

Quando ti ho rivisto l’anno scorso, dopo tutti quegli anni, ho sentito la stessa scintilla. Ma stavolta non avevo dubbi: eri, sei e sarai l’uomo della mia vita. E adesso che mi hai chiesto di diventare tua moglie… SÍ, LO VOGLIO. PER SEMPRE”.

Il video mostra Fabio in ginocchia davanti a Valentina Vignali con un mano un finto pallone da basket dentro al quale si nascondeva l’anello di fidanzamento. La fidanzata piange e presa dall’entusiasmo lo bacia e lo abbraccia, accettando di stare per sempre insieme a lui.

LEGGI ANCHE: Donatella Rettore lancia una stoccata a Giorgia

Adesso non ci resta che attendere di sapere quando verranno celebrate le nozze, anche se probabilmente dovremo aspettare diverso tempo. Non si tratta di qualcosa che può avvenire nel prossimo futuro, quindi come minimo tra poco più di un anno. Ma vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi della situazione.