1 Stefano De Martino parla di Belen Rodriguez

Al settimanale Gente, a cura di Maria Elena Barnabi, possiamo leggere la lunga intervista rilasciata da Stefano De Martino. Il conduttore è tornato a far parlare i siti e giornali di gossip per un presunto ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ex moglie e madre del loro bambino Santiago.

La showgirl argentina a Le Iene non si è addentrata troppo nella faccenda, ma in tanti sperano di rivederli insieme. Per il momento, come fatto da Stefano De Martino alla rivista, non c’è questa possibilità, anche se trascorrono del tempo e hanno un bel legame proprio grazie al piccolo Santiago:

“Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di la di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, pero in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario”.

Riguardo alla paparazzata in piena notte accanto a Belen Rodriguez, Stefano De Martino ha precisato: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. lo vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di la di un fallimento matrimoniale”.

Ma non è finita, perché Stefano De Martino ha fatto il punto anche su un possibile riavvicinamento tra lui e Belen Rodriguez…