In queste ore Alessandra Amoroso ha partecipato al Tim Summer Hits. In seguito, nel backstage, la cantante si è scatenata insieme all’amica BigMama sulle note di Anema e Core di Serena Brancale.

Alessandra Amoroso e BigMama ballano e cantano Anema e Core

Sono settimane ricche di impegni queste per Alessandra Amoroso. Mentre porta avanti la sua gravidanza, l’artista salentina sta continuando a lavorare senza sosta e solo la scorsa settimana ci sono stati due importantissimi eventi per tutti i fan: la partenza del tour estivo e l’uscita del nuovo album di inediti, Io non sarei. Il disco in queste ore ha già raggiunto la prima posizione della classifica FIMI, segno che ancora oggi il nome dell’Amoroso è uno dei più rilevanti della musica italiana.

Alessandra nel mentre in questi giorni è anche partita per un tour instore, durante il quale ha incontrato i fan che in questi 16 anni l’hanno sempre supportata e sostenuta. Nelle ultime ore come se non bastasse l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è anche salita sul palco del Tim Summer Hits, che si svolge in Piazza del Popolo a Roma, e ancora una volta ha conquistato tutti i presenti. Ma non è finita qui.

Proprio nel backstage della kermesse musicale è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alessandra Amoroso si è infatti riunita con l’amica BigMama e le due si sono scatenate sulle note di Anema e Core di Serena Brancale, che nel mentre si stava esibendo sul palco. Il video del momento naturalmente non è passato inosservato e nel giro di pochi minuti ha iniziato a fare il giro del web.

Nel frattempo Alessandra si prepara ad affrontare il lungo tour che la attenderà nelle prossime settimane e che andrà avanti fino ad agosto inoltrato. A settembre invece la Amoroso darà finalmente alla luce sua figlia e i fan attendono con ansia questo lieto giorno.