Spuntano dei nuovi retroscena interessanti sul futuro di Stefano De Martino in Rai! Roberto Alessi ha rivelato delle indiscrezioni.

I retroscena su Stefano De Martino

Molto spesso si parla del futuro di Stefano De Martino in Rai e i programmi che lo vedranno protagonista durante la prossima stagione televisiva. A MowMag il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha confidato cosa gli avrebbero detto sul conduttore:

“Mi danno per certo che Stefano De Martino con il nuovo anno, parlo della stagione 2025/2026 non apparirà più a Stasera Tutto è Possibile“.

Se così fosse, come precisato da Alessi, seguirebbe dunque lo stesso percorso fatto da Amadeus, il quale aveva pensato di dedicarsi solo ed esclusivamente a Rai 1. Stando a quanto riferito al direttore di Novella 2000, Stefano De Martino dunque pare abbia intenzione di non comparire se non sul primo canale.

C’è da dire però che in questi giorni si è fatta largo l’ipotesi che Stasera Tutto è Possibile proprio durante la stagione 2025/2026 si trasferirà su Rai 1. Se così fosse dunque il problema non ci sarebbe e De Martino potrebbe condurre il format (che macina ottimi ascolti) senza problemi.

Roberto Alessi ha parlato anche dei prossimi progetti che potrebbero coinvolgere Stefano De Martino, che si starebbe preparando al salto di qualità con la conduzione di Sanremo 2027 (anche se lui ha sempre detto di volare basso): “Per cui, per l’anno prossimo lo vedremo solo nella trasmissione dei pacchi e probabilmente in qualche prima serata, o eventi straordinari.”

Sempre il direttore di Novella 2000 ha dichiarato che si ipotizza anche la possibilità di vederlo al timone del programma di Capodanno. C’è da dire che qualsiasi sia la sua scelta, come precisato da Roberto Alessi, De Martino continua a studiare, si prepara e non lascia nulla al caso. Si sta facendo largo e ha conquistato il pubblico di Rai 1.… di certo una mossa non facilissima!