Domenica In e Sanremo nel futuro di Stefano De Martino? Il conduttore commenta i rumor

Stefano De Martino continua a sorprendere: mentre conquista il pubblico ogni sera con Affari Tuoi, il suo nome rimbalza tra le ipotesi più calde per la conduzione di Sanremo e Domenica In. A TV Talk il presentatore ha commentato i rumor e svelato cosa ne pensa.

Le dichiarazioni di Stefano De Martino su Sanremo e Domenica In

Stefano De Martino in attesa di tornare questa sera con un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, è stato protagonista anche dell’ultima puntata di TV Talk. Il conduttore, premiato e felice del successo della trasmissione, ha anche risposto con la consueta ironia ad alcune domande. Una delle più gettonate: potrebbe davvero essere lui il futuro erede di Sanremo o di Domenica In?

LEGGI ANCHE: Quale sarà il futuro di STEP? De Martino fa chiarezza e svela chi vedrebbe bene al timone

Il dibattito è stato alimentato anche da Mara Venier, che proprio la scorsa settimana al Festival della TV e a TV Talk ha indicato Stefano De Martino e Alberto Matano come possibili successori alla guida del suo storico contenitore domenicale. Un’investitura importante, che lo stesso Stefano ha accolto con leggerezza e umorismo.

Durante l’intervista su Rai 3, Stefano De Martino ha commentato così l’ipotesi di prendere le redini di due dei programmi più iconici della televisione italiana: “Per il Festival dovrò avere i capelli bianchi, mentre per il programma di Mara Venier sarò forse calvo”.

Una risposta consapevole e auto ironica, tipica dello stile di Stefano. De Martino non chiude le porte a nulla, anzi. Allo stesso tempo però lascia intendere che preferisce crescere con calma, senza bruciare le tappe. Qualcosa che non ha mai nascosto e spesso ribadito. Un passo alla volta, poiché ogni traguardo va guadagnato e sudato con il tempo. E questo è certamente molto apprezzato dal pubblico.

LEGGI ANCHE: Prima di Affari Tuoi De Martino avrebbe dovuto condurre un altro programma: “Ha rifiutato”

Le parole di Stefano De Martino confermano la sua professionalità. Dopo gli esordi ad Amici ha saputo costruirsi passo dopo passo un percorso solido, oggi approdato al successo con Affari Tuoi su Rai 1.

In attesa di sapere se il futuro della domenica o del palco dell’Ariston passerà davvero da lui, Stefano De Martino ha le carte in regola e il carisma per affrontare qualsiasi sfida. Ma solo al momento giusto!