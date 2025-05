Si è tornati a parlare di Stasera Tutto è Possibile. Il format tornerà con Stefano De Martino? A dire la sua è stato lo stesso conduttore a TV Talk, che ha svelato chi vedrebbe bene al suo posto semmai lui non dovesse esserci.

Il futuro di Stasera Tutto è Possibile

Dopo diverse stagioni di successo alla guida di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino ha ribadito nuovamente che non tornerà al timone del varietà di Rai 2. La notizia è arrivata direttamente dal conduttore durante l’ultima puntata stagionale di Tv Talk, dove si è sbilanciato sul futuro del programma e sui suoi possibili successori.

“Il futuro di Stasera tutto è possibile onestamente non lo conosco”, ha dichiarato De Martino, attualmente alla guida – con ottimi risultati – di Affari Tuoi su Rai 1.

Il conduttore ha spiegato che una promozione del format su Rai 1 non sarebbe utile, anzi, snaturerebbe lo spirito sperimentale e comico del programma: “Rai 2 è la rete dei comici. Ci ho tenuto fortemente che rimanesse lì, perché lasciare orfana questa rete?”.

Ma è sulla sua possibile uscita di scena da Stasera tutto è possibile che De Martino è stato più chiaro: “Penso di non rifarla, perché meglio di così è difficile ripetersi”, ha detto lo showman.

Chi vedrebbe bene alla conduzione Stefano De Martino

Quanto ai possibili volti per il futuro del programma, De Martino ha fatto due nomi senza esitazioni: Ciro Priello e Fabio Balsamo, già apprezzati dal pubblico Rai per la conduzione del quiz The Floor – Ne rimarrà solo uno.

Secondo il conduttore di Affari Tuoi loro possono essere i nomi giusti per portare avanti il progetto:

“Io candidato al mio posto vedo bene Fabio Balsamo e Ciro Priello. Non necessariamente in questo ordine. A volte si invertono. Ma credo che loro abbiano una grande capacità di frequentare la comicità, conoscono bene la commedia dell’arte e siano attori che fanno bene la televisione. Suggerisco loro”

Per ora, nessuna conferma ufficiale da parte di Rai, ma l’addio di De Martino segna la fine di un’era per Stasera Tutto è Possibile e il pubblico attende con curiosità di scoprire chi raccoglierà il testimone.