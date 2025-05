È arrivato il commento di Stefano De Martino sugli ascolti record di Affari Tuoi e polemiche intorno al programma. Il conduttore però ha anche colto l’occasione di togliersi qualche sassolino dalla scarpa…

Le parole di Stefano De Martino su ascolti e polemiche

Oggi pomeriggio Stefano De Martino è stato ospite di TV Talk, programma del sabato pomeriggio di Rai 3 condotto da Mia Ceran. Qui ha avuto modo non solo di ricevere l’ambito premio come personaggio dell’anno, ma anche di rivelare il futuro di STEP e aneddoti vari. C’è stato spazio però per commentare anche il successo e le polemiche intorno ad Affari Tuoi. Per l’occasione ha avuto modo anche di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Noi siamo felicissimi. Però non è bello lodarsi da soli”, ha detto Stefano De Martino. “L’estate scorsa quando mi hanno offerto di condurre Affari Tuoi ed io ho accettato, avevo questa ambizione ma non sapevo come sarebbe andata specie prendendo il posto di Amadeus. Molti me lo dicevano che non sarebbe stato facile”.

Stefano De Martino ha detto ancora: Il carico emotivo era grosso, avevo tanta paura, di non riuscire a farlo a modo mio. Avevo paura di dover subire il format del programma, invece pian piano ho trovato il modo di fare Affari Tuoi a modo mio. Ed è andato molto bene. Nel mio caso c’era un’aspettativa così bassa che è bastato poco per fare meglio“.

Proseguendo poi Stefano De Martino ha sostenuto che un programma di successo come Affari Tuoi si porta dietro onori e oneri. Quindi essendo esposti a un grande pubblico ci sono diverse opinioni, positive o negative e c’è chi può non essere d’accordo con il successo: “Leggiamo e ascoltiamo tutti, ma facciamo a modo nostro”.

Peraltro il conduttore in questi mesi è stato definito da Renzo Arbore un po’ il suo “figlioccio”, ma a riguardo Stefano De Martino ha ironizzato togliendosi qualche sassolino dalla scarpa: “Non diciamolo che poi dicono che Arbore è impazzito e io sono il peggiore residuo della TV italiana. Arbore è un totem della TV”.

Se De Martino viene premiato in questo modo dal pubblico, significa che bravura e talento non mancano di certo!