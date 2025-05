Forse non sapete ma Stefano De Martino prima di arrivare ad Affari Tuoi avrebbe dovuto condurre un altro programma. Lui però avrebbe rifiutato. La mossa, con il senno di poi, si è rivelata vincente.

De Martino avrebbe dovuto condurre un altro programma

Prima di arrivare in pianta stabile su Rai 1 e diventare uno dei volti di punta dell’azienda, Stefano De Martino è stato a lungo corteggiato. Pensiamo per esempio a Paolo Bonolis, che lo voleva come suo erede di Avanti Un Altro, ma non solo.

Il conduttore, che oggi macina ascolti e successi con Affari Tuoi (e lo ha fatto anche con Stasera Tutto è Possibile), prima di approdare nel programma dei pacchi avrebbe potuto essere al timone di un altro format. Stefano De Martino, però, ha declinato l’invito e si è gettato a capofitto in questa nuova avventura risultata poi vincente.

A svelare questo retroscena è stato il direttore dell’intrattenimento Day Time di Rai 1, Angelo Mellone in diretta su Rai 3 a TV Talk. Dopo essersi complimentato e avere elogiato il talento di Stefano De Martino, ha raccontato l’aneddoto mai svelato prima d’ora:

“Magari il prossimo anno farà Affari suoi. Consacrazione? Se lo merita”, ha detto a proposito dei successi di De Martino.

“Un anno e mezzo fa gli ho chiesto di condurre un programma e lui ha rifiutato e ringrazio che l’abbia fatto, anche se ci ero rimasto male all’inizio. Diciamo che era una scommessa ad Affari Tuoi. Le aspettative sono diventate certezze e ascolti. Ci sono tre generazioni di Affari tuoi. Lui è uno showman e non solo un conduttore”, ha detto Angelo Mellone prima di concludere il suo elogio a Stefano De Martino e al suo innato talento per la conduzione.

Di sicuro però non è escluso che in futuro, oltre ad Affari Tuoi, il presentatore non possa portare in scena un nuovo format o raccogliere l’eredità importante del Festival di Sanremo e non solo! Per ora Stefano De Martino preferisce restare con i piedi per terra.