Sul web è diventato virale un video che vede Stefano De Martino in videochiamata con Angela Nasti, alimentando le voci su un possibile flirt. Il video. Altri indizi, tra cui una foto e la presunta conoscenza del padre di lei, fanno crescere i sospetti tra il conduttore di Affari Tuoi e l’influencer. Sarà nata una nuova coppia?

Stefano De Martino in videochiamata con Angela Nasti

Il mondo del gossip torna a parlare di Stefano De Martino, stavolta accostato ad Angela Nasti, influencer ed ex tronista di Uomini e Donne. A riaccendere le voci su un possibile flirt tra i due è stato un video diffuso da Very Inutil People, che mostrerebbe una videochiamata tra Stefano e Angela, presumibilmente registrata durante l’ultima giornata di campionato, quella in cui il Napoli ha conquistato il suo quarto storico scudetto.

Un dettaglio facilmente intuibile dallo scenario così come dall’abbigliamento indossato da Angela Nasti: la maglia della squadra azzurra. Una chiamata che sarebbe durata non tantissimo, ma quanto basta per essere ricondivisa in rete…

Non si tratta del primo indizio che fa sospettare una certa complicità tra i due. Qualche tempo fa, infatti, un utente ha condiviso una foto con Stefano De Martino, dove accanto a lui si intravedeva proprio Angela Nasti. Un dettaglio notato non solo da alcuni follower particolarmente attenti, ma anche da Alessandro Rosica, noto esperto di gossip, che ha ripreso l’episodio contribuendo a farlo circolare sui social.

Ma non è finita qui. Stando a quanto rivelato di recente da un utente a Deianira Marzano, pare che Stefano De Martino avrebbe addirittura conosciuto il padre di Angela Nasti a Napoli. Un incontro che ha inevitabilmente alimentato ulteriori sospetti su un possibile avvicinamento sentimentale.

Per il momento, però, non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Non è chiaro se tra Stefano De Martino e Angela Nasti ci sia solo una semplice amicizia o qualcosa di più. Ma una cosa è certa: il gossip scalpita e i fan restano con il fiato sospeso.

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, ogni nuovo legame di Stefano De Martino viene passato al setaccio, e questa nuova “frequentazione sospetta” non fa eccezione. Chissà se presto arriveranno conferme… o smentite!