Da mesi si mormora che Stefano De Martino presto possa prendere in mano le redini del Festival di Sanremo. Adesso dunque il presentatore è tornato a parlare della possibilità di condurre la kermesse, facendo una precisazione.

Le parole di Stefano De Martino

Nell’ultimo anno il nome di Stefano De Martino è finito sulla bocca di tutti. Come è noto, il presentatore lo scorso settembre ha preso il comando di Affari Tuoi e da quel momento ha portato a casa un successo dietro l’altro. Il celebre game show di Rai 1 ha così iniziato a registrare ascolti da capogiro e di certo la scelta della rete di puntare sul conduttore si è rivelata essere più che giusta. Da mesi intanto in rete si parla insistentemente di un possibile arrivo di De Martino al Festival di Sanremo. C’è infatti chi giura che tra due anni Stefano possa prendere in mano le redini della kermesse e già in molti stanno facendo il tifo per il presentatore partenopeo.

In queste ore intanto il conduttore è salito sul palco del Festival della Tv di Dogliani e nel corso della chiacchierata è tornato proprio a parlare di Sanremo. De Martino tuttavia al momento esclude la possibilità di presentare il Festival e in merito ha dichiarato: “Ora come ora Sanremo non è alla mia misura. A un certo punto o si rimpicciolisce il Festival o mi ingrandisco io. Speriamo che mi ingrandisca io, auguro a Sanremo di essere rilevante ancora per tantissimi anni“.

Ma non è ancora finita. Replicando ai gossip che tra due anni lo vedrebbero sul palco di Sanremo, Stefano De Martino afferma: “Se mi avessero detto due anni fa che avrei fatto Affari Tuoi mi sarebbe sembrata un’utopia. Allo stesso modo mi sembra un’utopia pensare al Festival. Se potessi scegliere vorrei qualche anno in più. Mi piacerebbe farlo bene e per farlo bene secondo me ci vuole qualche capello bianco”.

Attualmente dunque Sanremo non sembrerebbe rientrare nei piani di Stefano. In molti tuttavia in futuro sperano di vedere De Martino sul palco dell’Ariston.