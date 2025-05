Nella giornata di ieri, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono convolati a nozze e durante le promesse di matrimonio l’ex tronista si è commosso ricordando la madre.

Andrea Cerioli si commuove ricordando la mamma

Il 24 maggio 2025 Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono sposati circondati dai propri famigliari, amici e con l’immancabile presenza della figlia Allegra. Il magico evento arriva a distanza di quasi un anno dalla romantica proposta di matrimonio che l’ex tronista di Uomini e Donne aveva fatto sulla spiaggia alla compagna.

Qualche mese più tardi si sono presentati a Verissimo per annunciare la data ufficiale e oggi eccoci qui a festeggiarli. La giornata è stata perfetta e i due innamorati hanno potuto coronare il loro sogno dopo molti anni insieme. Un momento che ha commosso Andrea Cerioli, in primis, e anche gli invitati è stato quello delle promesse di matrimonio.

Nel video qui sopra, infatti, possiamo sentire l’ex volto di Uomini e Donne leggere una frase nella quale ha ricordato anche la madre, scomparsa nel 2014 dopo una malattia. “Sei davvero una grande mamma e la mia ti avrebbe amato moltissimo“, ha esclamato con la voce spezzata.

Più volte, nel corso degli anni, l’ex tronista ha rivolto un pensiero alla mamma sui social e anche in televisione. Da Silvia Toffanin aveva dichiarato: “Penso che non amerò più una persona nella mia vita come ho amato mia mamma“.

Tornando al matrimonio, anche Arianna dal canto suo ha avuto solo parole d’amore e d’affetto per Andrea Cerioli: “Tu per me sei tante cose. Sei presenza anche quando siamo lontani, sei protezione ogni volta che mi vedi vulnerabile. Sei premura nei piccoli gesti che fai senza che io li chieda“. Una giornata che verrà ricordata per sempre dai diretti interessati e da tutti i presenti.