Stando a quanto si mormora in queste ultime ore, Stefano De Martino avrebbe trascorso un weekend “di fuoco” con una sua storica ex fidanzata. Ecco di chi si tratta.

Gli ultimi gossip su Stefano De Martino

In queste settimane sembrerebbe che Stefano De Martino sia ufficialmente tornato single. Dopo la chiacchierata relazione estiva con Caroline Tronelli, il conduttore di Affari Tuoi ha ripreso a concentrarsi sulla sua carriera e sulle nuove puntate del fortunato game show di Rai 1. Tuttavia nelle ultime ore un nuovo gossip sta stravolgendo il presentatore partenopeo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta e cosa starebbe accadendo stavolta.

Stando a quanto fa sapere Alberto Dandolo su Oggi, pare che Stefano abbia trascorso un weekend “di fuoco” nella sua casa milanese con una sua storica ex fidanzata. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Gilda Ambrosio. Stando a quanto si legge, i due avrebbero trascorso due giorni e due notti insieme e sarebbero stati avvistati in diversi locali in compagnia di alcuni amici. In rete intanto c’è già chi parla di un possibile ritorno di fiamma, ma la situazione non sembrerebbe essere così semplice. Il giornalista infatti aggiunge un ulteriore tassello, che non è di certo passato inosservato.

Pur avendo trascorso un bellissimo weekend con Gilda Ambrosio, pare che Stefano De Martino non voglia rinunciare “al suo ritrovato status di single”. Questa situazione, stando a quanto riferito, farebbe soffrire la designer di moda, che vorrebbe dunque fare un passo in avanti.

Naturalmente al momento i diretti interessati non hanno ancora confermato i pettegolezzi sul loro conto e di conseguenza vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze, in attesa di ulteriori aggiornamenti.

