Stella Starlite dimentica Alex e Delia… con Amedeo Goria

Sempre più spesso in TV per sostenere gli “amici speciali” Alex e Delia, Stella Starlite sembra essersi ambientata perfettamente nel favoloso mondo dello spettacolo. Tanto che i ben informati ci dicono di un suo avvicinamento a un altro gieffino di indiscussa nomea: Amedeo Goria.

La collaboratrice di Alex Belli, finita sul piccolo schermo per avallare l’ormai sdoganato concetto di “amore libero” professato dall’attore e fotografo, potrebbe aver accantonato la relazione con lui e la Duran. Questo perché caduta fra le braccia di un altro affascinante protagonista del Grande Fratello VIP: l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

Galeotta sarebbe stata una serata tra amici, tenutasi prima che Delia entrasse come concorrente nella Casa, e durante la quale i due si sarebbero conosciuti. E non è incredibile che Stella sedesse allo stesso tavolo di Amedeo Goria: dal clan di Belli proviene anche il futuro genero del giornalista. Mirko Gancitano, videomaker che lavora spesso con Alex Belli, è difatti fidanzato con la figlia Guenda.

A legare ancora di più la “strana coppia”, comunque, ci ha pensato la ricorrenza con cui Stella Starlite e Amedeo Goria frequentano gli studi di Pomeriggio Cinque. Nel dietro le quinte della trasmissione, le nostre fonti ci parlano di sguardi languidi e sorrisi densi di sottintesi, che suggeriscono un’indubbia sintonia.

Le foto dell’appuntamento

Sintonia che Stella e Amedeo Goria si dice però coltivino anche all’esterno degli studi televisivi, con appuntamenti a tu per tu sui quali ci sarebbe poco da aggiungere. Soprattutto perché qualche curioso di troppo li ha immortalati in alcune foto collezionate per ora sul sito Tyounmagazine.

Gli scatti li ritraggono all’uscita dell’appartamento milanese di lei. Davanti al portone, Stella saluta calorosamente Amedeo Goria prima di incamminarsi sul luogo del loro appuntamento.

Seduti in un bar sorseggiano i loro cocktail prima che uno slancio di affetto diventi incontenibile, nonostante gli obiettivi dei paparazzi a pochi passi da loro.

Parole dolci sussurrate all’orecchio, risate spontanee e complici… Insomma, i presupposti per un’altra amicizia speciale pare ci siano tutti. Resta solo da chiedersi come la prenderanno Alex e Delia, o se nel loro amore senza confini accoglieranno pure Goria!

