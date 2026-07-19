Il fallimento non è una condanna a vita, ma un’occasione per cambiare rotta. Steve Kamb ci guida attraverso il suo nuovo libro “How to Try Again”, analizzando i pericoli dell’iper-produttività, i limiti della gamification e l’importanza di imparare a “fallire bene” per ritrovare il proprio benessere.

Steve Kamb, imprenditore e formatore statunitense che da quasi vent’anni si occupa di miglioramento personale, è in libreria con How to Try Again – Il metodo per ripartire quando le cose vanno a rotoli (ON, pp. 288, € 17,90).

Fondatore nel 2009 di NerdFitness.com, community digitale per il benessere fisico e psicologico, Steve Kamb ha pubblicato articoli sulla motivazione e il fallimento e ha portato i suoi talk in aziende e università.

Nel libro, Kamb propone il metodo PACT (Pausa, Accettazione, Cambiamento, Tentativo): una mappa concreta per rialzarsi dopo un fallimento senza aspettare il momento perfetto per riprovare.

In questa intervista, l’autore racconta il percorso che lo ha portato a ripensare il rapporto con l’insuccesso, il burnout vissuto dopo anni al vertice della sua azienda. E perché imparare a “fallire bene” sia oggi più utile che inseguire il successo a ogni costo.

Nel libro sostiene che il problema non sia il fallimento in sé, ma il modo in cui reagiamo a esso. Quando ha capito che la perseveranza a tutti i costi era diventata un ostacolo invece che una virtù?

Da quindici anni aiuto le persone ad affrontare obiettivi mancati e sfide inaspettate. Quando falliamo in qualcosa, spesso assorbiamo quel fallimento come parte permanente della nostra identità. La voce nella nostra testa ci dice che un allenamento saltato è la prova che non possiamo cambiare, o che una relazione fallita è la prova che non siamo capaci di amare.

Ho una buona notizia: non siamo dei falliti, siamo esseri umani che hanno fallito in qualcosa. Qualunque sia il nostro fallimento o la nostra difficoltà, non è una condanna a vita. Il fallimento è duro e complicato! Ma siamo ancora qui e stiamo ancora provando.

Dobbiamo solo assicurarci di riprovare con la cosa giusta.

Una direzione inaspettata

Era questo che speravo di esplorare con il mio libro, ma poi la mia vita ha preso una direzione inaspettata. Ho avuto diversi fallimenti personali e professionali che non potevano essere risolti con la mia strategia abituale del “provarci più duramente”. Anzi, provarci più duramente stava peggiorando le cose, perché cercavo di risolvere problemi che non potevano essere risolti con più impegno.

Alla fine ho capito che la vita mi stava insegnando una lezione importante: il fallimento non è solo qualcosa da superare, ma anche un’opportunità per fermarsi e scegliere una strada diversa. Questo ha cambiato il mio rapporto con il fallimento e con me stesso. Ho smesso di pretendere che la vita seguisse un piano preciso, mi sono perdonato per essere umano e ho iniziato a concentrare le mie energie sulla cosa successiva.

Ed è questa la lezione che spero possiamo ricordare: prima di riprovare dopo un fallimento, dovremmo chiederci se stiamo riprovando con la cosa giusta. Il fallimento potrebbe essere un’occasione d’oro per rallentare e rivalutare dove vogliamo investire tempo ed energie.

Steve Kamb, lei ha costruito Nerd Fitness applicando le meccaniche dei videogiochi alla vita reale. C’è il rischio che la crescita personale diventi essa stessa una corsa infinita a punti, livelli e prestazioni?

Penso che, quando si gamifica la vita, “un po’” possa fare bene e “troppo” possa essere distruttivo.

I vantaggi della gamification

Partiamo dagli aspetti positivi. Gamificare la vita può essere un ottimo modo per costruire motivazione e aggiungere un po’ di divertimento nel difficile percorso del cambiamento comportamentale. Possiamo immaginare di guadagnare punti forza ogni volta che andiamo in palestra, o punti carisma ogni volta che conosciamo persone nuove. Possiamo salire di livello ogni volta che raggiungiamo un traguardo, perché a noi esseri umani piace fare progressi verso i nostri obiettivi.

Quando diventa troppo

Tuttavia, proprio come nei videogiochi, un’eccessiva gamificazione può danneggiare la nostra salute mentale e fisica. È quando iniziamo a ottimizzare tutto nella vita. Ci concentriamo troppo sui numeri, sulle tattiche e sui punti guadagnati, invece che sul motivo per cui abbiamo iniziato questo percorso.

Se non stiamo attenti, possiamo esagerare. Non ci limitiamo più a gamificare gli allenamenti e a tracciare il cibo. Iniziamo a ottimizzare anche il tempo libero, a preoccuparci quando “sprechiamo tempo”. E finiamo per togliere tutto il divertimento e il piacere dalla vita, nel tentativo di fare tutto nel modo più rapido ed efficiente possibile.

Dobbiamo ricordare che le parti migliori della vita non possono essere misurate, tracciate e ottimizzate. Una serata di giochi da tavolo in famiglia, una passeggiata in un museo, restare svegli fino a tardi con un amico che ha bisogno di noi… niente di tutto questo può essere quantificato, né dovrebbe essere gamificato. In questo momento ci sono molte persone estremamente efficienti, ottimizzate e sole, fisicamente in salute ma emotivamente vuote. Spero possano scoprire la gioia nelle parti della vita meravigliosamente non ottimizzate.

Lei parla apertamente della sua esperienza di burnout. Ripensandoci, quali segnali di allarme stava ignorando e quali pensa siano i più pericolosi per le persone ambiziose e gli imprenditori di oggi?

Amo aiutare le persone e mi piace molto il mio lavoro. Tuttavia, ho anche la tendenza a inseguire opportunità entusiasmanti, anche quando non sono quelle giuste per me (per i miei punti di forza e di debolezza). Il mio cervello mi dice: “Lavoriamo sodo per finire questo, poi possiamo rallentare”. Ovviamente succede sempre qualcosa di inaspettato, il che significa che dovrò lavorare sempre di più su un progetto per cui non sono così appassionato.

Il ruolo sbagliato

Ho costruito la mia carriera scrivendo articoli approfonditi e piacevoli da leggere e questo mi ha portato molte opportunità. All’improvviso mi sono ritrovato a capo di un team di oltre 40 persone, in mezzo a un’infinità di riunioni, portando il peso e l’ansia che derivano dall’essere responsabile di un’intera azienda. Questo è un ruolo che non mi piace e in cui non sono nemmeno bravo. Peggio ancora, tutto questo a scapito dell’unica cosa in cui penso di essere davvero bravo: scrivere!

Ho ignorato questi segnali per anni, perché mi dicevo: “È questo che fanno i bravi leader: andare avanti nei momenti difficili e trovare il modo di vincere”. Dopo cinque anni passati a provare, senza riuscirci, a godermi quel ruolo, sono andato in burnout. Alla fine ho accettato di essere nel posto sbagliato, a inseguire l’obiettivo sbagliato, vivendo la vita sbagliata. Mi sono “retrocesso” da solo per tornare a scrivere, ed è così che è nato questo libro. Ho capito che non tutte le opportunità vanno inseguite, per quanto grande possa essere la ricompensa. Se non vediamo l’ora di “finire” un progetto o un programma di allenamento, probabilmente non è quello giusto per noi.

Viviamo in una cultura che celebra le storie di successo e nasconde i tentativi falliti. Perché pensa che facciamo ancora così fatica a parlare dei nostri errori?

Siamo programmati, nel profondo, per avere paura del fallimento, perché questo ci teneva in vita quando vivevamo in piccole tribù. Non riuscire a trovare cibo o non essere un membro cooperativo della tribù poteva significare la morte, quindi quella parte del nostro cervello vuole evitare il fallimento a tutti i costi. E sì, il fallimento fa male! Soprattutto quando coinvolge altre persone, o quando falliamo in pubblico.

Un fallimento antico quanto l’uomo

Fortunatamente, i nostri fallimenti probabilmente non ci uccideranno. Anzi, probabilmente non sono nemmeno così unici! Falliamo da migliaia di anni. C’è una parola greca, “acrasia”, che significa “agire contro il proprio giudizio migliore”. Quindi, se gli antichi greci avevano una parola per questo, siamo in buona compagnia quando non portiamo a termine i nostri obiettivi.

La bugia più grande che ci raccontiamo è che dobbiamo nascondere i nostri fallimenti per vergogna. Ogni giorno siamo bombardati da storie di successo di persone che hanno puntato tutto e hanno vinto. Non vediamo i milioni di persone che hanno provato le stesse strategie e non ce l’hanno fatta. Quelle persone, semplicemente, non diventano famose e non ottengono contratti per un libro. Questa visione distorta della realtà deforma anche il nostro senso del fallimento.

Siamo tutti in questo insieme e stiamo tutti affrontando delle sfide nella nostra vita in questo momento, quindi tanto vale parlarne. Se troviamo il coraggio di condividere apertamente i nostri fallimenti con amici o familiari, possiamo togliere a quei fallimenti il potere che hanno su di noi. Possiamo eliminare la vergogna o il senso di colpa che proviamo, liberandoci per prenderci cura di noi stessi e magari trovare il passo successivo. Forse i nostri amici o familiari possono aiutarci perché hanno affrontato qualcosa di simile. Magari la nostra sincerità dà loro il permesso di condividere le proprie difficoltà.

Non dobbiamo tenerci tutto dentro, perché stiamo tutti attraversando qualcosa.

Steve Kamb, se dovesse indicare un’abitudine che più ha trasformato il suo rapporto con il fallimento e con l’idea di ricominciare, quale sarebbe e perché?

Stare a galla. Abbiamo la falsa convinzione che, se non stiamo facendo progressi verso i nostri obiettivi, stiamo restando indietro. La verità è che ci sfuggono altre due alternative: peggiorare le cose o arrendersi. Rispetto a questi esiti negativi, fare il minimo indispensabile per restare dove siamo è in realtà la seconda opzione migliore!

Per molti di noi, specialmente se siamo genitori da poco, ci occupiamo di genitori anziani, o stiamo affrontando un grande cambiamento di vita… stare a galla nel caos può essere eroico e intelligente.

Il problema del “tutto o niente”

Il problema, per la maggior parte di noi, è avere una mentalità del “tutto o niente” quando costruiamo una nuova abitudine o lavoriamo verso un obiettivo. Pensiamo di doverlo fare al 100% dell’impegno, altrimenti non vale nemmeno la pena provarci. Seguiamo le strategie delle persone di successo che si svegliano alle 4 del mattino e lavorano 12 ore al giorno, o degli atleti che si allenano tutto il giorno tutti i giorni. Pensiamo che sia quello che serve per essere come loro.

Il problema del “tutto o niente” è che diventa “tutto, poi niente” quando la vita si complica. Dobbiamo imparare a fare “un po’” ed esserne orgogliosi. Possiamo concederci di fare un solo esercizio, o mangiare un solo pasto sano oggi, e dedicare solo 15 minuti a un progetto. È molto meglio che bruciarsi o non fare nulla. Invece di cercare di vincere, possiamo semplicemente concentrarci sul “non perdere”. Siamo capaci di stare a galla per mesi e anni ed è straordinario.

Dopo aver costruito un’azienda, una community e una carriera internazionale qual è la lezione su se stesso che ci ha messo più tempo a imparare?

L’autocompassione. Il cambiamento è difficile. Cerchiamo di migliorare le nostre vite, mentre facciamo i conti con una società e un ambiente che rendono il cambiamento ancora più difficile. Abbiamo anche accesso, ogni singolo giorno, ai pensieri e ai successi eccezionali di tutti gli 8 miliardi di persone sul pianeta.

Il confronto che ci logora

Non c’è da stupirsi se facciamo fatica a sentirci all’altezza. Qualunque cosa realizziamo, possiamo sempre trovare migliaia di esempi di persone che lavorano più duramente, che hanno più successo, che sono più belle e che sembrano più felici di quanto potremmo mai essere.

Questo è il mio problema. Mi impongo standard impossibili e pretendo da me stesso risultati irrealistici. Mi convinco che criticarmi senza tregua mi renderà migliore. Ma quando, inevitabilmente, non riesco a essere sempre brillante, organizzato e felice come se fosse la cosa più naturale del mondo, il mio critico interiore esplode di rabbia e frustrazione. Che peccato!

Trovare gentilezza per se stessi

Se il metodo della severità verso me stesso avesse funzionato, avrebbe già dato i suoi frutti. Per questo sto cercando una strada diversa. La terapia e la scrittura di un diario mi hanno aiutato ad accettare i miei punti di forza e le mie fragilità, a trattarmi con maggiore gentilezza e a ricordarmi che devo fare ciò che è davvero meglio per me. Continuare a confrontare il mio “dietro le quinte” con l’immagine di successo che gli altri mostrano all’esterno non mi aiuta a vivere una vita migliore né più felice.

Mi ricordo che sono già “abbastanza”. Scrivendo questo libro ho già vinto. Ho creato qualcosa di cui sono incredibilmente orgoglioso, e mi ha insegnato le lezioni di cui avevo bisogno io stesso. Penso che aiuterà molte persone a sentirsi meno sole su questo pianeta. Ed è già un grande risultato.