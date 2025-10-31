Il daytime di Amici 25, tra i tanti, ha visto protagonista Alessio. Il ballerino non ha preso bene una critica e il suo atteggiamento ha fatto arrabbiare Emanuel Lo. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Alessio fa arrabbiare Emanuel Lo ad Amici 25

Esattamente come accaduto per il canto, anche nel ballo gli insegnanti di Amici 25 hanno voluto sapere un giudizio dei professionisti sugli allievi della propria squadra. Per tale ragione tutti i ragazzi sono stati convocati in palestra. Poco dopo sono arrivati gli insegnanti e, a seguire, i professionisti.

LEGGI ANCHE: Amici 25, è nata una prima coppia in casetta? Gli indizi

Alla domanda della maestra Alessandra Celentano su chi sia il migliore in sala e abbia l’atteggiamento più positivo. Tutti all’unisono si sono detti d’accordo su Pierpaolo, allievo della maestra Veronica Peparini.

A seguire è stato chiesto se c’era qualche critica da sollevare. Tutti i professionisti si sono espressi e a spiccare è stata critica verso Alessio. Secondo la professionista Arianna Forte, potrebbe fare molto di più.

I ballerini sono stati convocati dai maestri di ballo per conoscere i giudizi dei coreografi e dei ballerini in merito al loro atteggiamento in sala… #Amici25 pic.twitter.com/O1Air9kXX9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2025

Emanuel Lo, dispiaciuto di questo, ha risposto subito dicendo che vorrebbe vederlo lavorare allo stesso modo che lui sia o meno presente in sala: “Vorrei che da adesso in poi questa cosa variasse. Non vorrei più sentire un discorso del genere”. Inizialmente Alessio di Amici 25 ha detto di riconoscersi su quanto detto dalla professionista, ma di non spiegarsi il motivo.

Le chiacchiere sono poi continuate, ma è quanto accaduto in seguito che ha attirato l’attenzione.

In sala relax poi Pierpaolo ha chiesto ad Alessio se si aspettasse quanto successo. L’allievo di Amici 25 ha confidato che lì per lì ha detto di sì, ma a dire il vero non se l’aspettava minimamente: “Ci sono un po’ rimasto. Tra tutti praticamente il peggiore sono io. Io non penso che mi adagio. Mi sono trovato spiazzato. Non sembra rispecchiare quello che sento”.

Dopo l'incontro con i maestri, i coreografi e i professionisti, Alessio reagisce così #Amici25 pic.twitter.com/g3R90VFKlP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2025

Ascoltate le sue parole Emanuel Lo l’ha convocato in sala per confrontarsi con lui e non gli ha risparmiato una strigliata. Per prima cosa gli ha fatto presente che dovrebbe accogliere i giudizi e tirare fuori il carattere. L’insegnante gli ha fatto presente che avrebbe dovuto avere il coraggio di dire subito cosa pensasse anziché nascondersi dietro a un dito.

Poco dopo Alessio viene convocato dal suo maestro Emanuel Lo #Amici25 pic.twitter.com/sZyD7bxtOJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 31, 2025

Tornato in casetta il ballerino di Amici 25 ha riflettuto sull’accaduto e chiesto di poter parlare nuovamente con Emanuel Lo e Arianna, ma la richiesta è stata respinta con una lettera. Per il prof ora è tempo di dimostrare e di non perdersi in chiacchiere.

Ora sta ad Alessio fare tesoro di questa lezione e rimettersi in carreggiata ad Amici 25!

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.