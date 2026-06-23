Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata in compagni del nuovo fidanzato Lodovico Patti. I due si sono mostrati in atteggiamenti affettuosi, durante una rilassante giornata al mare.

Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato Lodovico Patti: chi è

Elisabetta Gregoraci torna al centro del gossip, ma questa volta per una ragione decisamente felice. Dopo mesi di indiscrezioni e voci mai confermate, la showgirl e conduttrice è stata fotografata in dolce compagnia mentre si gode alcuni giorni di relax al mare. Gli scatti parlano chiaro: sorrisi, sguardi complici e un tenero bacio sotto gli ombrelloni hanno di fatto ufficializzato la nascita di una nuova storia d’amore. Per la conduttrice calabrese si apre così un nuovo capitolo sentimentale, dopo la fine della relazione con Giulio Fratini, una storia importante che aveva attirato l’attenzione del mondo del gossip e che si era conclusa lontano dai riflettori. Oggi, invece, Elisabetta appare serena e sorridente, segno di una ritrovata tranquillità personale.

L’uomo che ha conquistato il cuore della showgirl si chiama Lodovico Patti. Ha 28 anni, è originario di Lodi ed è un imprenditore che lavora nell’azienda di famiglia, attiva nel settore dell’edilizia e del commercio del legname. A colpire è anche la grande discrezione del giovane. A differenza della compagna, abituata da anni alla popolarità e alla ribalta televisiva, Patti conduce una vita lontana dal mondo dello spettacolo. Anche sui social mantiene un profilo estremamente riservato: il suo account Instagram è privato e conta poco più di 1.600 follower. Nonostante i ventidue anni di differenza d’età, tra i due sembra esserci una sintonia evidente. Le fotografie diffuse nelle ultime ore raccontano un’intesa fatta di gesti spontanei, sorrisi e una complicità che appare ormai consolidata.

Elisabetta Gregoraci: la storia d’amore con Lodovico Patti

In realtà, la storia tra Elisabetta Gregoraci e Lodovico Patti non sarebbe nata di recente. I primi avvistamenti della coppia risalgono infatti all’estate del 2025, quando i due erano stati immortalati insieme a Cap d’Ail, nella suggestiva cornice della Costa Azzurra. All’epoca si era parlato di una semplice frequentazione, ma nessuno dei due aveva mai commentato le indiscrezioni. La scelta è stata quella di vivere il rapporto nel massimo riserbo, proteggendolo dal clamore mediatico e lasciando che il sentimento crescesse lontano da telecamere e paparazzi.

A distanza di oltre un anno, però, il legame sembra essere diventato sempre più solido. Le immagini pubblicate negli ultimi giorni rappresentano una sorta di uscita allo scoperto, il segnale che la coppia non sente più il bisogno di nascondersi. Per Elisabetta Gregoraci è l’inizio di una nuova fase della sua vita privata. Dopo anni vissuti sotto i riflettori, la conduttrice sembra aver trovato accanto a Lodovico Patti quella serenità e quella normalità che da tempo cercava, scegliendo di vivere l’amore con discrezione, ma senza più paura di mostrarsi felice.