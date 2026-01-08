Dal successo mondiale con i Måneskin alla svolta solista, passando per l’amore ritrovato: il ritratto intimo e pubblico di un’icona contemporanea

Il compleanno di un’icona generazionale

Oggi Damiano David spegne 27 candeline, ma la sua parabola sembra quella di un artista che ha già attraversato più stagioni creative. Nato a Roma nel 1999, ha trasformato il carisma in linguaggio universale, portando un’estetica personale sul palco e fuori, fino a diventare un simbolo riconoscibile della musica italiana nel mondo. Negli ultimi mesi il suo stile si è fatto più classico, con abiti sartoriali dal gusto rétro che non rinunciano alla provocazione: una metamorfosi visiva che racconta una crescita, non un addomesticamento.

Dalle strade di Roma al trionfo internazionale

La carriera di Damiano è indissolubilmente legata ai Måneskin, nati nel 2016 con Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Prima la strada, poi X Factor nel 2017: secondi classificati, ma primi nell’immaginario di un pubblico pronto a riconoscere qualcosa di nuovo. La consacrazione arriva con la vittoria a Sanremo 2021 con Zitti e buoni e, subito dopo, con il trionfo all’Eurovision Song Contest. Da lì in avanti, tour internazionali, classifiche globali e la sensazione di un rock italiano che torna a parlare al mondo.

La svolta solista: una nuova voce, più intima

Il 2024 segna un passaggio cruciale: Damiano sceglie di esplorare una dimensione solista con il singolo Silverlines. Non è una fuga, ma un’esplorazione. Intanto, i fan si interrogano sul futuro dei Måneskin, sospeso tra promesse di continuità e una naturale fase di ridefinizione. La sensazione è quella di un artista che non vuole ripetersi, ma evolvere.

Stile, moda e identità: l’eleganza che provoca

Alle fashion week di Milano e Parigi ha dimostrato che il suo rapporto con la moda non è decorativo, ma narrativo. Abiti tagliati su misura, richiami vintage, dettagli spiazzanti: Damiano continua a usare il corpo come manifesto, trasformando ogni apparizione in un racconto visivo.

Amore e vita privata: dopo Soleri, Dove Cameron

La relazione con Giorgia Soleri, durata dal 2017 al 2023, ha accompagnato la sua ascesa pubblica. Oggi la sua vita sentimentale ha un nuovo capitolo: accanto a lui c’è Dove Cameron, attrice e cantante statunitense. Un legame solido sempre più vicino all’altare, che si muove tra discrezione e complicità, lontano dagli eccessi mediatici del passato.

Sport, tatuaggi e passioni personali

Dietro la figura iconica resta il ragazzo romano legato alle sue passioni. Il basket, lo accompagna da sempre, così come l’amore per la Roma, seguita spesso allo stadio. Il corpo è una mappa di simboli: “Il ballo della vita” sul petto, omaggio a un album-manifesto, e “Kiss This” sul gluteo sono solo alcuni dei tatuaggi che raccontano la sua storia meglio di qualsiasi dichiarazione.