Nicolò Figini | 14 Dicembre 2022

Si avvicina la fine per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi?

Il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è costellato da alti e bassi, fin da quando ha avuto inizio la loro conoscenza. Poco prima del loro mesiversario, per esempio, il vippone era letteralmente scoppiato in uno sfogo nei suoi confronti. A lui, infatti, non era andato giù che lei si fosse messa una camicia di Antonino Spinalbese. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il continuo parlare del parrucchiere:

“Basta con questo Antonino, mi hai rotto il caz*o. Parli di Antonino tutto il giorno. Antonino e Oriana, Antonino e Giaele. E Antonino e Ginevra. Antonino si comporta meglio di te, di qua, di là. Mi hai rotto il ca*zo Antonella, Che cogl*oni. Litighi con me stai tutto il tempo appiccicata a… Mi hai rotto caz*o, mi hai rotto il caz*o. Porca put*ana“.

Edoardo Donnamaria, come vediamo dal video qui sotto, ieri notte ha parlato con Oriana, raccontandole gli atteggiamenti che non gli piacciono di Antonella: “…cogli*ne di Milano e me ne sono andato. Il giorno dopo Antonella ha fatto la zoc**la con lui tutto il giorno. Ci ballava, si strusciava, gli faceva le carezze sempre davanti a me…“.

Ma non finisce qui, in quanto il vippone ha un’idea in testa. Al momento, infatti, non sente più le emozioni che provava fino a poco tempo fa: “Io adesso, ora come ora, non ho quella spinta verso di lei che ho avuto tutte le altre volte, e quindi per me è un bruttissimo segno“. Come proseguirà la loro storia? Solo il tempo che lo dirà.

