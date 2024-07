Grandi emozioni ieri sera nel corso del primo show italiano di Taylor Swift. Sui social nel mentre un fan mostra il bizzarro ricordo che si è portato a casa: un sacchetto “d’aria” del concerto.

Il particolare ricordo del concerto di Taylor Swift

In queste ore non si parla altro che del concerto di Taylor Swift. Come tutti ben sappiamo ieri e oggi il The Eras Tour fa tappa allo stadio San Siro e si tratta di un vero e proprio evento. Da ben 13 anni infatti la cantante non faceva ritorno in Italia e a milioni sono accorsi a Milano per assistere a questi due spettacoli unici, che promettono di rimanere nella storia. Per giorni infatti i fan più fedeli si sono accampati con tanto di fila e sacco a pelo, con la speranza di raggiungere l’ambita transenna e di certo il sacrificio è stato ben ripagato.

LEGGI ANCHE: Taylor Swift, perché i fan si scambiano i bracciali dell’amicizia

Ieri sera infatti la Swift ha incantato tutto il pubblico per più di tre ore. 44 le canzoni in scaletta, provenienti da tutte le ere discografiche di Taylor. Non sono mancate anche le emozioni e le lacrime. Quando l’intero stadio ha infatti intonato il coro “Sei bellissima”, la pop star è apparsa visibilmente commossa.

Stasera intanto si terrà il secondo e ultimo show e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. In attesa di scoprire cosa accadrà, in queste ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Un fan infatti, in maniera naturalmente ironica, ha mostrato sui social il particolare ricordo che si è portato a casa: un sacchetto “d’aria” proveniente dal concerto di Taylor Swift. Ovviamente l’immagine ha fatto in breve il giro della rete e non sono mancati i commenti simpatici degli utenti.

Ma cosa accadrà stasera in occasione del secondo concerto della pop star? Non resta che attendere per scoprirlo.