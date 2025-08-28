Alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, Rose Villain ha fatto parlare di sé non solo per il suo look punk-glam, ma per aver eluso la sicurezza per correre ad abbracciare i suoi fan. Il video è diventato virale in rete…

Venezia, Rose Villain ‘scappa’ dalla sicurezza per salutare i fan

Da ieri sera i riflettori sono puntati sulla 82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, evento cult che dal 28 agosto al 6 settembre accoglierà star e grandi registi da tutto il mondo. Alla serata inaugurale ha brillato anche Rose Villain, tra le ospiti più attese, che ha calcato il red carpet prima della proiezione del film La Grazia di Paolo Sorrentino.

Elegantissima e fuori dagli schemi come sempre, Rose Villain ha stupito non solo per il suo stile punk-glam, ma anche per un gesto fuori dal copione.

Mentre posava per i fotografi sul tappeto rosso, il pubblico in delirio ha iniziato ad acclamarla a gran voce. E lei? Non ci ha pensato due volte: ha eluso la sicurezza e si è avvicinata ai suoi fan per firmare autografi e scattare selfie, come mostrato da un video diventato virale pubblicato da Screenweek.

Il look della cantante

Ma non è finita qui: il look di Rose Villain ha catturato l’attenzione di tutti. Come riportato da Fanpage.it, la cantante ha indossato un abito scenografico di Vivienne Westwood: “un modello argentato in paillettes, con gonna a sirena, bustier strutturato con scollo appuntito e un drappeggio che valorizzava la silhouette”. Ha completato l’outfit con manicotti abbinati, una collana a catena di Tiffany&Co. e tacchi a spillo.

Al fianco di Rose Villain, in un’apparizione rara, il marito Sixpm, che ha scelto un look sobrio ma d’impatto: completo nero oversize, camicia bianca con colletto fuori e occhiali da sole scuri.

A rendere il tutto ancora più d’impatto è stata l’acconciatura di Rose Villain: una cresta punk ondulata, realizzata portando verso l’alto la sua chioma azzurra. Il caschetto che la caratterizza è stato momentaneamente messo da parte per optare a questa capigliatura più sbarazzina.

Ma quello che ha colpito non è stato solo il look, ma anche la dolcezza di Rose Villain di correre subito dai suoi fan.