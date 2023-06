NEWS

Andrea Sanna | 19 Giugno 2023

Temptation Island

Il rumor su uno dei fidanzati di Temptation Island

Manca appena una settimana alla decima edizione di Temptation Island, condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia. In questi giorni sui social stiamo conoscendo chi sono le varie coppie che metteranno la prova il loro amore. Al momento ne sono state presentate cinque (dovrebbero essere 7 in totale). E a quanto pare qualcuno di loro sta già facendo parecchio discutere.

In attesa di scoprire chi si aggiungerà ancora al cast di questa edizione di Temptation Island e chi saranno tentatori e tentatrici, arrivano le prime segnalazioni di uno dei fidanzati. A ricevere lo scoop è Deianira Marzano, che su Instagram ha riportato il messaggio anonimo arrivato in direct. Tra le storie l’influencer ha fatto sapere ai suoi follower che uno dei concorrenti in gioco lascia la sua compagna di frequente e manda le foto alle ragazze online.

Ma leggiamo il messaggio inviato da un utente su uno dei protagonisti di questa edizione del reality show delle tentazioni. Ecco quanto emerso: “Ciao Deia, piccolo scoop pre-Temptation Island. Conosco ****, la lascia ogni 3×2 perché è un ***** che manda foto e video alle ragazze online. È proprio **** nonostante sia un bel ragazzo, sta cosa non l’ho mai capita”.

Nel condividere la notizia, come succede sempre, Deianira Marzano ha aggiunto: “Le prime segnalazioni: sarà vero? Bah, vista la presentazione non mi meraviglierei”. Come mostrato dallo screen è stato oscurato il nome della persona in questione, dunque le ipotesi possono essere molteplici. Dunque fare ipotesi al momento non sarebbe giusto, anche se il web già punta su qualcuno. Capiremo se nei prossimi giorni spunterà fuori qualche indicazione in più sul fidanzato di Temptation Island in questione.

La storia Instagram di Deianira Marzano su Temptation Island

Ricordiamo ancora che al momento sono cinque le coppie presentate a Temptation Island. Abbiamo già avuto modo di conoscere Gabriela e Giuseppe, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Manu e Isabella, Francesca e Manuel. Nel corso delle settimane di trasmissione decideranno se proseguire la loro storia o interromperla per sempre.