Andy Byron valuta una causa contro i Coldplay dopo che la kiss cam al loro concerto l’ha beccato in compagnia della presunta amante

Dai media statunitensi si apprende che Andy Byron sarebbe pronto a denunciare i Coldplay dopo essere stato inquadrato dalla kiss cam durante il concerto, in compagnia della presunta amante. Fonti vicine affermano che lui si sentirebbe umiliato e ridicolizzato.

Andy Byron valuta azioni legali contro i Coldplay

Su diversi media statunitensi si legge che Andy Byron, ex CEO dell’azienda tech Astronomer, starebbe valutando l’ipotesi di querelare i Coldplay. Il tutto dopo le riprese che hanno fatto il giro del mondo. Nei filmati appariva abbracciato a una donna — poi identificata come Kristin Cabot, direttrice delle risorse umane della stessa azienda — durante un concerto della band lo scorso 16 luglio.

La scena, proiettata sui maxi schermi dello stadio e accompagnata dalla frase del frontman Chris Martin: “Questi due o hanno una relazione, o sono semplicemente molto timidi”, è diventata virale in poche ore. Le immagini, condivise sui social, hanno portato migliaia di commenti, meme e supposizioni. Ciò ha inevitabilmente provocato un vero e proprio caos nella vita privata e lavorativa di Andy Byron e Kristin Cabot.

Stando a quanto riportato dal New York Post e Page Six, Byron avrebbe vissuto l’intera vicenda come una “pubblica umiliazione”. Soffrirebbe infatti di un forte disagio emotivo. Una fonte vicina ha riferito che l’ex CEO pare sentirsi attualmente “ridicolizzato” e danneggiato nella reputazione dopo la violazione della sua privacy.

A peggiorare la situazione anche la reazione inevitabile della moglie di Andy Byron, la quale avrebbe già lasciato il tetto coniugale. L’azienda, nel frattempo, come emerso dal comunicato ha avviato un’indagine interna che ha portato entrambi i dirigenti alle dimissioni immediate.

Un avvocato interpellato dai media statunitensi ha però espresso dubbi sulla validità di una denuncia per diffamazione. A detta sua sarebbe difficile dimostrare che Chris Martin conoscesse la natura della relazione tra i due. Ma per Andy Byron, finito insieme a Kristin Cabot al centro di un terremoto mediatico incredibile, il danno è fatto.