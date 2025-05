Tutti ai blocchi di partenza! Temptation Island sta per tornare ed è stata rivelata finalmente la data di inizio registrazioni e messa in onda su Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, la data di inizio registrazioni

L’estate italiana non sarebbe la stessa senza Temptation Island. E anche quest’anno, il docu-reality più discusso di Canale 5 (e della TV) è pronto a tornare in grande stile. Come riportato da Lollo Magazine, le registrazioni dell’edizione 2025 prenderanno ufficialmente il via martedì 3 giugno, con la prima puntata prevista per giovedì 3 luglio in prima serata.

Dopo il successo travolgente dello scorso anno, Mediaset punta a replicare (o superare) gli ascolti record, mantenendo intatto il format che tiene i telespettatori con il fiato sospeso. Protagoniste, come sempre, coppie non sposate e senza figli, pronte a mettere alla prova i loro sentimenti per 21 giorni in un resort da sogno, separate e “tentate” da un gruppo di single pronti a far vacillare anche le relazioni più solide.

Una novità importante riguarda, come già noto, la location di Temptation Island. Dopo l’addio allo storico Is Morus Relais in Sardegna, la produzione avrebbe optato per un’ambientazione del tutto nuova, si parla della Calabria. Un cambiamento che promette di regalare nuove atmosfere e nuove dinamiche alle storie che vedremo e seguiremo.

Le nuove coppie sono già state selezionate e stanno per fare il loro “viaggio dei sentimenti” più intenso della TV. Tra gelosie, dubbi, falò di confronto e colpi di scena, Temptation Island si prepara a far parlare di sé ancora una volta, sui social e non solo.

In attesa della conferma ufficiale da parte di Mediaset, l’estate 2025 sarà ancora una volta all’insegna delle tentazioni, delle lacrime e… di possibili tradimenti. Preparate i popcorn: il conto alla rovescia è iniziato e Temptation Island sta ufficialmente per tornare!