Temptation Island 2026 è ai blocchi di partenza: quando inizia, dove seguirlo e le novità su coppie e tentatori del reality estivo.

Sta per tornare Temptation Island 2026, il reality estivo che mette alla prova le relazioni tra gelosie, dubbi e tentazioni. In molti si chiedono quando inizia, dove vederlo, coppie e tentatori, mentre cresce l’attesa per scoprire gli equilibri sentimentali pronti a essere messi in discussione nel corso del programma. Ecco tutti i dettagli prima del via.

Il ritorno di Temptation Island 2026 e la nuova programmazione

Le valigie sono ormai pronte e il “viaggio nei sentimenti” sta per ripartire con una nuova stagione di Temptation Island, guidato come sempre da Filippo Bisciglia e trasmesso su Canale 5. L’attesa del pubblico è alta e l’estate televisiva si prepara ad accogliere uno dei format più seguiti e commentati. La partenza della nuova edizione è stata anticipata: la prima puntata andrà in onda mercoledì 24 giugno, invece della data inizialmente prevista a luglio. Il calendario proseguirà con ulteriori appuntamenti distribuiti tra giugno e luglio, fino a un totale di otto puntate complessive, ampliando così la tradizionale durata del programma. La messa in onda sarà in prima serata, mentre per chi preferisce lo streaming sarà possibile seguire le puntate su Mediaset Infinity e Witty TV.

Nuova cornice e dinamiche a Temptation Island 2026

Anche quest’anno il reality cambia scenario, pur mantenendo intatta la sua formula: le coppie vivranno separate per 21 giorni, ciascuna all’interno di villaggi distinti insieme ai single “tentatori”, con l’obiettivo di mettere alla prova la solidità del loro legame. Dopo le numerose edizioni in Sardegna presso il celebre Is Morus Relais, la produzione si è spostata in Calabria. La nuova ambientazione è il prestigioso Calandrusa Beach & Nature Resort, immerso nella natura e affacciato sul mare, che farà da sfondo ai celebri falò di confronto. Tra relax, tensioni e confessioni, il resort diventa il teatro in cui si intrecciano dubbi, gelosie e prove emotive sempre più intense.

Coppie, dubbi e tentazioni: le storie in gioco a Temptation Island 2026

Le protagoniste assolute restano le coppie, ognuna con fragilità e motivazioni diverse. Gabriele e Sara sono insieme da oltre sei anni: lei ha dichiarato, “Lui vuole tenermi tutta per sé, nella sua bolla di vetro, ed è per questo che arrivo sempre a lasciarlo”. Francesca e Danilo, invece, affrontano problemi di fiducia dopo segnalazioni e sospetti: “Una ragazza mi ha contattato e mi ha detto che ha parlato con Danilo su una chat di incontri”.

Tra le altre storie emergono quelle di Giovanni e Sabrina, segnate da insicurezze reciproche, e Soraya e Cristian, con tensioni legate a gelosia e stili di vita differenti. Soraya racconta: “L’intimità è calata e Cristian non condivide nulla delle mie passioni”, aggiungendo anche: “Io voglio uscire con le mie amiche, voglio andare ballare, mentre il suo massimo divertimento sono le sagre di paese”. A ciò si aggiunge una critica diretta: “Per andare a cena fuori e fare una passeggiata non ha soldi, ma per comprare la maschera di Spiderman li ha”.

Non mancano situazioni ancora più delicate come quella di Bernadette e Diamante, insieme da 16 anni e in crisi sul matrimonio: “Mi aspetto che dopo questa esperienza si decida a fare il passo altrimenti saremo costretti a separarci”. Anche Andrea e Iris vivono un rapporto segnato dai sospetti: “Sono certa che lui mi abbia tradita e continui a farlo. Nonostante io sia innamorata mi domando se questo è quello che merito nella vita”. Alessandra e Rosario affrontano invece il peso di un tradimento e della sfiducia: “Alessandra continua a non fidarsi di me, anche se io penso di aver pagato questo errore. Questa situazione ad oggi ci sta distruggendo”.

Accanto alle coppie, arrivano anche i single tentatori, i cui nomi sono stati svelati dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Si tratta di Andrea Turino, Danilo Mileto, Dimitri, Enrico Molari, Emanuele Lescarini, Fabio Fabbri, Manuel Marano, Giorgio Baglieri, Lorenzo Andreozzi, Lorenzo Ferrari, Luca Sparapani, Marco Fatata e Massimiliano Mollicone, pronti a entrare nel gioco e a influenzare le dinamiche già delicate del villaggio, rendendo il percorso ancora più imprevedibile e ricco di tensioni.