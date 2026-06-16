I fan non vedono l’ora che arrivi il 24 giugno per assistere alla prima puntata di “Temptation Island”, il reality dei sentimenti seguitissimo dal pubblico. Come saprete il programma non è in diretta, le registrazioni sono in corso proprio in questi giorni e, dalle indiscrezioni che arrivano, pare ci siano dei problemi, tanto che c’è già chi parla di flop. Vediamo di vederci chiaro.

Temptation Island: si parte il 24 giugno

In prima serata su Canale 5 mercoledì 24 giugno andrà in onda la prima puntata di “Temptation Island” che vedrà come sempre alla conduzione Filippo Bisciglia. Sono sette le coppie che hanno deciso di mettersi in gioco e capire se la loro relazione ha un futuro o se invece è meglio che ognuno vada per la propria strada. Abbiamo: Sara e Gabriele, Danilo e Francesca, Giovanni e Sabrina, Cristina e Soraya, Diamante e Bernadette, Andrea e Iris e Alessandra e Rosario. Il format è lo stesso degli anni passati, chi di loro resterà insieme? Chi si farà tentare da tentatrici e tentatori? Chi si lascerà? Manca poco per scoprirlo. Intanto stanno arrivando le prime indiscrezioni, in quanto le puntate sono in fase di registrazione e pare che ci sia qualche problema. I dettagli.

“Registrazioni tagliate”, chiusura prima del previsto? Problemi a Temptation Island 2026

Manca poco più di una settimana alla prima puntata di “Temptation Island 2026″ ma cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni che non sarebbero rosee. Il reality dovrebbe durare 21 giorni ma potrebbe vedere una drastica riduzione, potrebbe addirittura durare solamente 10 giorni! Le indiscrezioni arrivano direttamente dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, il quale ha rivelato di come l’esperienza al villaggio già dai primi giorni sia stata molto turbolenta, tanto che diverse coppie avrebbero già chiesto il falò di confronto anticipato! Stando ai rumors, quattro delle sette coppie protagoniste avrebbero già lasciato il reality dei sentimenti. Se così fosse le coppie rimaste sarebbero solamente tre, per questo si ipotizza che quest’anno “Temptation Island“ possa durare meno.

Temptation Island 2026: “Loro sono usciti insieme”

Dalle indiscrezioni che arrivano sempre da Lorenzo Pugnaloni, una delle quattro coppie che avrebbe lasciato in anticipo il reality dei sentimenti lo avrebbe fatto insieme. Stiamo parlando di Danilo e Francesca, che avrebbero deciso di proseguire con la loro relazione al di fuori delle telecamere. Le altre coppie che avrebbero già abbandonato il villaggio sono Sara e Gabriele, Giovanni e Sabrina e Diamante e Bernadette. Su di loro però, come specifica Pugnaloni, “non sarebbero ancora emerse informazioni certe sull’esito finale del confronto.” Al momento ricordiamo che si tratta solamente di indiscrezioni senza alcuna conferma ufficiale. Appuntamento al 24 giugno!