Le registrazioni della nuova stagione di Tú Sí Que Vales sono ufficialmente iniziate, segnando il ritorno di uno dei programmi più seguiti del prime time di Canale 5. Tra le novità figurerebbe anche Alessandra Mussolini, protagonista di una delle anticipazioni più discusse. Le prime indiscrezioni parlano di cambiamenti nel cast, ospiti d’eccezione e momenti pensati per aumentare spettacolo e intrattenimento già dalla puntata d’esordio.

Inizio riprese e cambiamenti nel cast di Tú Sí Que Vales

Sono partite le registrazioni della nuova stagione di Tú Sí Que Vales, come confermato anche da un video diffuso dal profilo social ufficiale del programma. Lo show tornerà in autunno in prima serata su Canale 5 con alcune modifiche nel cast e nella conduzione. Una delle principali novità riguarda l’assenza di Giulia Stabile, impegnata nel Lux Tour di Rosalía.

Al suo posto subentra Elisabetta Canalis, già mostrata nei contenuti promozionali ufficiali. Rimangono invece confermati i co-conduttori Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ormai presenze consolidate del format. La giuria storica resta invariata con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli.

Tú Sí Que Vales, arriva anche Alessandra Mussolini: le anticipazioni

Secondo quanto riportato da Superguida TV, la puntata d’esordio vedrà una forte presenza di ospiti noti al grande pubblico. Tra questi figurerebbe Alessandra Mussolini, insieme a Raoul Bova, Orietta Berti, Ambra Angiolini e Pierpaolo Spollon.

Gli ospiti si confronteranno nella confermata gara di Lip Sync Battle, segmento ormai centrale del programma, caratterizzato da performance ironiche e duetti inediti. Tra le esibizioni più attese spiccano quelle che vedranno coinvolti Maria De Filippi nei panni di Patty Pravo insieme ad Ambra Angiolini come Luciano Pavarotti, Rudy Zerbi con Pierpaolo Spollon, Orietta Berti con Luciana Littizzetto e Raoul Bova in coppia con Sabrina Ferilli. Sempre secondo Superguida TV, tra i momenti più curiosi ci sarà anche il duetto tra Alessandra Mussolini e Paolo Bonolis su un brano di Bob Marley, mentre Belén Rodriguez dovrebbe ricoprire il ruolo di giurata speciale della sfida.

Retroscena dalle registrazioni e indiscrezioni social su Tú Sí Que Vales

Ulteriori dettagli arrivano dalle anticipazioni diffuse dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni tramite le sue Instagram Stories, che raccontano un clima particolarmente vivace durante le prime registrazioni del talent Tú Sí Que Vales. Secondo quanto riportato, Sabrina Ferilli sarebbe apparsa particolarmente energica e centrale nelle dinamiche con gli altri giudici, confermando il suo ruolo di presenza ironica e costante all’interno del programma. Sempre dalle indiscrezioni social emerge anche il ritorno del personaggio di Giovannino, pronto a riaccendere la storica rivalità scherzosa con la giurata.

Nel complesso, le anticipazioni delineano una nuova edizione impostata su un grande numero di ospiti e su momenti di grande spettacolo. L’obiettivo, secondo diverse analisi del settore televisivo, è rilanciare il format dopo una stagione meno brillante negli ascolti, puntando su volti molto popolari e su situazioni pensate per generare intrattenimento e viralità sui social.