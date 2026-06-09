L’attesa per la nuova edizione di Temptation Island è quasi finita. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia tornerà infatti in prima serata su Canale 5 con una novità che ha già sorpreso i fan più affezionati: la partenza è stata anticipata rispetto alle previsioni iniziali.

Temptation Island 2026: quando inizia?

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova edizione di Temptation Island debutterà mercoledì 24 giugno, con una settimana di anticipo rispetto alle date ipotizzate nelle scorse settimane. Un ritorno molto atteso che segna ufficialmente l’inizio della stagione televisiva estiva targata Mediaset. Il programma sarà composto da sei puntate complessive: le prime tre andranno in onda di mercoledì, mentre successivamente la programmazione dovrebbe spostarsi al lunedì sera.

Anche quest’anno le coppie protagoniste vivranno la loro esperienza in Calabria, all’interno di un resort immerso nella natura. Qui fidanzati e fidanzate saranno separati per diverse settimane e messi alla prova dalla presenza di tentatori e tentatrici, tra emozioni, dubbi, falò di confronto e momenti destinati a mettere in discussione la solidità delle relazioni. Al timone ci sarà ancora Filippo Bisciglia, volto storico del programma e punto di riferimento per i telespettatori. Nel corso degli anni il conduttore è diventato uno degli elementi più apprezzati del format grazie alla sua capacità di accompagnare le coppie nei momenti più delicati del loro percorso.

Temptation Island 2026: le prime coppie

Tra le prime storie presentate c’è quella di Gabriele e Sara, fidanzati da sei anni e mezzo. A spingerli verso Temptation Island è stata una crisi che ha lasciato profonde ferite nel rapporto. Gabriele ha raccontato di aver vissuto diversi momenti difficili, sostenendo di avere dubbi sulla fedeltà della compagna. Sara, invece, ha respinto le accuse e ha puntato il dito contro l’eccessiva gelosia del fidanzato, accusandolo di voler controllare ogni aspetto della sua vita.

Tra le coppie già presentate al pubblico c’è anche quella composta da Francesca e Danilo, insieme da circa due anni. È stata Francesca a scrivere al programma, convinta che il compagno non sia sempre sincero con lei. La giovane ha raccontato di aver ricevuto segnalazioni da una ragazza che avrebbe intrattenuto conversazioni con Danilo tramite una chat di incontri. Accuse che lui ha respinto con decisione, sostenendo che si tratti di prove prive di fondamento. Nel loro rapporto, però, emerge anche il tema della gelosia. Francesca ha ammesso di controllare frequentemente i social e le attività online del fidanzato, mentre Danilo ha confessato di sentirsi soffocato da questa situazione.

Con queste premesse, la nuova edizione di Temptation Island promette già tensioni, confronti accesi e colpi di scena. E come ogni anno, saranno i sentimenti a finire sotto i riflettori.