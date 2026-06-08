Gianluigi Nuzzi ha rotto il silenzio dopo aver mandato in onda l’intervista di Marco Poggi per Quarto Grado. La sua testimonianza ha diviso il pubblico, ma il giornalista ha deciso di intervenire.

Intervista a Marco Poggi: le parole di Gianluigi Nuzzi

Il delitto di Garlasco continua a occupare un posto centrale nella cronaca italiana, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi investigativi che hanno riportato il caso al centro dell’attenzione mediatica. A diciannove anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia di via Pascoli, una delle novità più significative è stata la decisione di Marco Poggi, fratello della vittima, di concedere una rara intervista televisiva. L’intervento è andato in onda nel corso di Quarto Grado ed è stato realizzato dal giornalista Gianluigi Nuzzi, che da anni segue il caso. La testimonianza di Marco Poggi ha suscitato grande interesse proprio perché, nel corso di questi anni, la famiglia ha sempre mantenuto un profilo molto riservato, evitando esposizioni mediatiche e dichiarazioni pubbliche frequenti.

Commentando l’intervista, Gianluigi Nuzzi ha raccontato alcuni momenti vissuti accanto ai familiari di Chiara Poggi e ha ricordato una sua visita nella villetta dove si consumò il delitto. Un luogo che ancora oggi rappresenta il simbolo di una tragedia che ha segnato profondamente la vita della famiglia. Secondo il giornalista, all’interno dell’abitazione il tempo sembra essersi quasi fermato. Nuzzi ha riferito che molte stanze sarebbero rimaste sostanzialmente identiche a come erano nel 2007 e ha raccontato un particolare che lo ha particolarmente colpito: gli orologi presenti nella casa sarebbero privi di lancette. Un gesto dal forte valore simbolico che, secondo il conduttore di Quarto Grado, racconta meglio di molte parole il lungo e difficile percorso di elaborazione del lutto affrontato dai genitori di Chiara. Una ferita che, nonostante il trascorrere degli anni, continua inevitabilmente a lasciare il segno. Nuzzi ha sottolineato come spesso, nel dibattito pubblico, l’attenzione si concentri esclusivamente sugli aspetti giudiziari e investigativi, dimenticando il dolore umano delle persone che hanno vissuto direttamente questa tragedia.

Delitto di Garlasco, Nuzzi: le nuove indagini e gli interrogativi ancora aperti

Il giornalista ha poi commentato gli sviluppi più recenti dell’inchiesta, osservando come la riapertura di alcune piste investigative rappresenti un fatto piuttosto insolito nel panorama giudiziario italiano. Secondo Nuzzi, uno degli aspetti più rilevanti riguarda proprio la decisione della magistratura di riesaminare elementi già valutati nei precedenti procedimenti. A suo giudizio, si tratta di un passaggio che può essere interpretato come un segnale di attenzione e di volontà di approfondimento, ma che allo stesso tempo richiede grande cautela. Il rischio, infatti, è quello di alimentare nuove polemiche o creare ulteriori sofferenze per chi è stato coinvolto nella vicenda.

Nel corso delle sue dichiarazioni, Nuzzi ha espresso la speranza che ogni accertamento venga svolto con il massimo rigore, evitando errori o superficialità. Il caso Garlasco, infatti, continua a essere uno dei più complessi e discussi della cronaca italiana, capace ancora oggi di dividere opinione pubblica ed esperti. A quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, la ricerca della verità continua ad alimentare interesse e interrogativi. E mentre le indagini seguono il loro corso, resta immutato il dolore di una famiglia che da allora convive con un’assenza impossibile da colmare.