Dopo la prima puntata di Temptation Island 2026 è spuntato il video di una coppia su OnlyFans e si è accesa la polemica.

Un’accesa polemica si è scatenata dopo la prima puntata di Temptation Island. Sui social sono circolate delle indiscrezioni su un video intimo realizzato su OnlyFans da una coppia presente sul villaggio.

Temptation Island 2026, spunta il video intimo di una coppia su OnlyFans: “Non lo abbiamo detto per vergogna”

La nuova edizione di Temptation Island è partita con il botto e già dalla prima puntata non sono mancati colpi di scena e polemiche. Se da una parte il pubblico è rimasto sorpreso dalla presenza dell’ex migliore amica di una concorrente tra le tentatrici, dall’altra a far discutere è stata la vicenda che ha coinvolto Gabriele e Sara, una delle coppie protagoniste del reality di Canale 5. Subito dopo la messa in onda del debutto del programma, infatti, sui social hanno iniziato a circolare indiscrezioni riguardanti un vecchio video intimo dei due, realizzato anni fa su OnlyFans durante una diretta a pagamento. La notizia ha rapidamente alimentato sospetti e polemiche, con molti utenti che hanno messo in dubbio l’autenticità della loro partecipazione al programma, ipotizzando addirittura che la coppia stesse recitando un copione.

A fare chiarezza sono stati gli stessi diretti interessati attraverso un videomessaggio diffuso sui canali ufficiali di Temptation Island. Gabriele ha spiegato che quei contenuti risalgono a circa quattro anni fa e che lui stesso ignorava fossero ancora in circolazione. “Abbiamo omesso questa cosa alla produzione un po’ per vergogna e un po’ perché non pensavamo che quei video esistessero ancora“, ha raccontato il giovane. “Ma non vorrei mai che io e Sara passassimo per una coppia finta. Io non sono un attore e quello che ho provato nel villaggio è stato tutto reale“.

Anche Sara ha deciso di intervenire, definendo quella vicenda “una sbandata di tantissimo tempo fa” e ammettendo di essersi pentita di non averne parlato subito con la produzione. La ragazza ha sottolineato come sia difficile affrontare pubblicamente un episodio di cui non va fiera e ha chiesto che non venga usato per mettere in discussione una relazione lunga quasi sette anni.

Temptation Island 2026: scoppia la polemica sui social

La vicenda ha però acceso un acceso dibattito online. Numerosi utenti hanno chiesto di poter vedere il vecchio video, suscitando ulteriori polemiche e critiche da parte di chi ha invitato a rispettare la privacy della coppia.

Intanto, all’interno del villaggio, Gabriele e Sara si sono già affermati come due dei protagonisti assoluti di questa edizione. Lui ha mostrato tutta la sua insicurezza, ammettendo di aver spesso controllato i social della fidanzata, mentre lei ha iniziato ad avvicinarsi a uno dei single del programma, lasciando intravedere il desiderio di ritrovare quella libertà che, forse, sente di non aver mai vissuto pienamente.