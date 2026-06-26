Momento di vacanze e relax per Stefano De Martino, che è stato paparazzato a Ponza con Gilda Ambrosio e altri amici.

Stefano De Martino è stato paparazzato a Ponza in compagnia di Gilda Ambrosio. I loro legame continua a far discutere. Sono davvero solo amici?

Stefano De Martino paparazzato a Ponza con Gilda Ambrosio

Stefano De Martino torna al centro del gossip estivo. A riportare i riflettori sulla sua vita privata sono le nuove immagini pubblicate dal settimanale Chi, che immortalano il conduttore durante una vacanza al largo di Ponza in compagnia di amici e, soprattutto, di una presenza ormai abituale al suo fianco: Gilda Ambrosio. Le fotografie mostrano il presentatore di Affari Tuoi in ottima forma, mentre si gode qualche giorno di relax a bordo di una lussuosa imbarcazione. Tra bagni in mare, momenti di svago e lunghe ore sotto il sole, a catturare l’attenzione non è soltanto il fisico del conduttore, ma ancora una volta il rapporto con la stilista napoletana.

Gilda Ambrosio, 34 anni, è da tempo una delle persone più vicine a Stefano De Martino. I due in passato hanno avuto una relazione sentimentale, ma nonostante la storia sia terminata da anni, non hanno mai smesso di frequentarsi. Anzi, nel corso del tempo sono stati spesso fotografati insieme durante vacanze, weekend e momenti di relax.

Anche questa volta il clima immortalato dagli scatti appare sereno e complice. I due sembrano perfettamente a proprio agio l’uno accanto all’altra, alimentando inevitabilmente le domande dei fan. Tra Stefano e Gilda c’è davvero soltanto una profonda amicizia oppure il loro rapporto nasconde qualcosa di più?

Stefano De Martino, vacanze con gli amici: momenti di relax prima degli impegni futuri

Sulla barca non ci sono soltanto Stefano e Gilda. A condividere la vacanza con loro c’è anche Giorgia Tordini, socia della stilista e cofondatrice del brand The Attico, insieme ad alcuni amici storici del conduttore, tra cui Domenico Iovine, Cristian e Gabriella Spagnuolo.

Per Stefano De Martino si tratta di una pausa più che meritata. Sebbene Affari Tuoi continui ad andare in onda fino al 18 luglio, le registrazioni del programma sono già terminate e il conduttore può concedersi qualche giorno di riposo prima di tuffarsi nei prossimi impegni professionali.

Il futuro lavorativo, infatti, è già ricco di appuntamenti importanti. Stefano sarà il protagonista del Festival di Sanremo 2027, dove debutterà nelle vesti di conduttore e direttore artistico della manifestazione. Lo stesso De Martino ha già annunciato sui social le date della 77esima edizione del Festival, in programma dal 16 al 20 febbraio su Rai1. Se il percorso professionale appare ormai ben definito, quello sentimentale continua invece a essere avvolto nel mistero. E le nuove immagini insieme a Gilda Ambrosio non fanno che alimentare i sospetti di chi è convinto che tra i due il legame sia ancora molto speciale.