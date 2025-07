Nel pieno della puntata di Temptation Island Antonio elude i microfoni e riferisce qualcosa a uno dei suoi compagni. I fidanzati però sparlano di lui, contrariati dal suo atteggiamento per poi prendere le difese di Valentina.

Temptation Island, Antonio elude i microfoni

Che puntata frizzante quella di Temptation Island, in prima serata stasera su Canale 5. Antonio e Valentina hanno fatto molto parlare in questo esordio del reality show e lui in particolare ha commesso alcuni gesti che stanno facendo discutere.

Lui dopo aver confidato di essere disposto a cedere alla tentazione, gelando la sua fidanzata, ha iniziato ad avvicinarsi alla single Marianna, per la quale Valentina aveva espresso un certo fastidio. Dopo averci giocato e chiacchierato per tutta la sera, Antonio è stato beccato dalle telecamere di Temptation Island eludere i microfoni e confidare qualcosa a uno dei suoi compagni d’avventura.

Valentina così come tutti noi che abbiamo visto le immagini non abbiamo capito cosa abbia detto.

I fidanzati sparlano di lui

Ma presto detto! Successivamente però i fidanzati in camera hanno parlato di Antonio alle sue spalle e hanno svelato qualcosa su di lui. Rosario e

Rosario ha affermato: “Sai qual è il concetto? Che lui non è innamorato”. Marco ha aggiunto: “E certo, è quello che ti sto dicendo. Non puoi pretendere se non dai”. A queste parole Rosario ha spiegato anche che Antonio non può avere delle pretese se non ama.

“Cioè non è che esiste l’errore, tu hai sbagliato perché mi amavi e mi hai tradito. Tu al massimo hai sbagliato perché non mi hai detto la verità e cioè che non mi ami”, ha proseguito ancora Rosario parlando del compagno d’avventura di Temptation Island.

Marco ha dichiarato che forse Antonio deve ancora arrivarci, dato che è da poco che stanno insieme, constatando peraltro che non abbiano vissuto bene l’anno in cui sono stati insieme. “Come dice lui, stava con un’altra. Non puoi avere due relazioni, mica sei innamorato”, ha concluso Marco.

Tutto ciò è stato visto da Valentina nel capanno, che si è detta d’accordo con i due ragazzi e quasi sollevata che qualcuno si è reso conto di questo.

Una presa di posizione netta da parte dei fidanzati di Temptation Island che, anziché spalleggiare il loro compagno d’avventura ne hanno sottolineato le mancanze ed errori.