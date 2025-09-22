Novità tra Sonia e Simone dopo Temptation Island: svelato il sesso del bambino e se stanno o no insieme

Sonia Barile come noto è incinta di Simone Margagliotti, dopo la loro partecipazione a Temptation Island. I due oggi dopo lo speciale “un mese dopo”, stanno o no insieme? Intanto è stato svelato il sesso del bambino in arrivo.

Temptation Island, svelato il sesso del bambino di Sonia e Simone

Dopo il clamoroso colpo di scena a Temptation Island, in cui Sonia Barile ha lasciato Simone Margagliotti al falò di confronto dopo aver assistito a un suo bacio con la tentatrice, il loro percorso ha continuato a far discutere anche fuori dallo show. Poco dopo la rottura, Sonia ha scoperto di essere incinta proprio di Simone, dando vita a un qualcosa di imprevedibile e mai successo nella storia del programma.

Durante la puntata speciale di Temptation Island registrata un mese dopo, i due avevano raccontato di essersi riavvicinati, spinti dalla gravidanza, e avevano lasciato intendere di volerci riprovare. Tuttavia, nel corso dell’estate, la loro situazione è rimasta incerta, con molte voci contrastanti.

A fare chiarezza è stato LorenzoPugnaloni.it, che attraverso i suoi canali social ha annunciato: “Sonia aspetta un maschietto!”.

La notizia del fiocco azzurro è stata accolta con curiosità dai fan di Temptation Island, ma sul fronte sentimentale le cose sembrano essere diverse. Secondo quanto riportato da Pugnaloni, i rapporti tra Sonia e Simone oggi sono interrotti. La coppia non è più sentimentalmente legata, ma continua a mantenere un rapporto civile in vista dell’arrivo del loro bambino.

“Lui non le fa mancare nulla a livello di presenza e supporto. Lei sta pensando a se stessa e al piccolino in arrivo”, ha spiegato la fonte.

Nel frattempo, Simone ha inaugurato una nuova palestra, e all’evento erano presenti (oltre la sua ex Sonia) anche altri protagonisti di Temptation Island. Tra loro Sonia Mattalia e Alessio Loparco, che invece continuano felicemente la loro relazione.

Sonia e Simone, pur non essendo più una coppia, sembrano aver trovato un equilibrio nel loro nuovo ruolo di futuri genitori, mettendo da parte le incomprensioni per il bene del bambino.